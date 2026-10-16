* profesorii ieșeni vor putea testa gratuit instrumente de inteligență artificială la clasă, într-un proiect care combină cercetarea, formarea internațională și mentoratul * prima etapă vizează o rețea de maximum 15 școli-laborator

Inteligența artificială trece de la teorie la experimente în școlile din Iași. Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași și compania Quartz Matrix au lansat Academia de Cercetare și Inovare IA în Educație (ACIIA-Edu), o inițiativă prin care profesorii vor putea testa instrumente AI, vor măsura rezultatele obținute și vor beneficia de acces la programe internaționale de formare. Proiectul urmărește să stabilească nu doar unde poate ajuta tehnologia, ci și unde sunt limitele ei în procesul de învățare.

Școlile din Iași devin laboratoare pentru inteligența artificială

În prima etapă, proiectul prevede constituirea unei rețele de 10–15 unități de învățământ în care profesorii vor experimenta utilizarea inteligenței artificiale în condiții reale de predare. Vor fi analizate posibilitățile de adaptare a materialelor didactice la nevoile elevilor, reducerea timpului consumat de activitățile repetitive și impactul asupra procesului educațional. Rezultatele vor fi documentate și distribuite altor școli, astfel încât experiențele acumulate să poată fi valorificate la scară mai largă.

„Nu mai este suficient să le spunem profesorilor că inteligența artificială schimbă educația. Trebuie să le oferim un loc în care să o înțeleagă, să o testeze, să pună întrebări și să vadă ce funcționează cu adevărat în sala de clasă. ACIIA-Edu pornește exact de aici: de la profesor și de la nevoia lui de a avea acces la formare, cercetare și mentorat”, a explicat prof. dr. Genoveva Aurelia Farcaș, director al CCD „Spiru Haret” Iași.

Profesorii au acces la 40 de ore de formare internațională

Una dintre componentele proiectului este accesul la HP AI Academy, facilitat de Quartz Matrix. Programul HP AI Foundry – „AI Foundations, Practice & Leadership” include trei cursuri, 20 de module și 124 de secțiuni, însumând aproximativ 40 de ore de studiu individual. Participanții nu au nevoie de cunoștințe tehnice prealabile și pot obține o certificare profesională prin platforma edX.

„Pentru noi, implicarea în educație nu înseamnă doar să ducem tehnologie într-o școală. Înseamnă să ne asigurăm că profesorii beneficiază de contextul, formarea, și sprijinul necesare pentru a folosi tehnologia cu sens. Centrul pentru Mentorat și parteneriatul pentru ACIIA-Edu sunt o continuare firească a implicării Quartz Matrix în educație”, a declarat Mihai Suchar, Director General Quartz Matrix.

Formarea va fi completată prin Centrul pentru Mentorat în Tehnologii Educaționale Avansate, care îi va sprijini pe profesori să transforme informațiile dobândite în activități concrete la clasă.

HP România: Inteligența artificială trebuie folosită cu discernământ

„Tehnologia are valoare în educație atunci când îi ajută pe oameni să gândească mai bine, iar inteligența artificială nu face excepție: rolul ei este să amplifice curiozitatea, creativitatea și spiritul critic. Pentru HP, investiția în educație este un angajament pe termen lung, pe care îl urmărim în toate piețele în care suntem prezenți, inclusiv în România. HP AI Academy face parte din acest angajament, iar ACIIA-Edu arată ce se poate construi atunci când un partener de încredere precum Quartz Matrix și o instituție precum Casa Corpului Didactic «Spiru Haret» Iași lucrează împreună cu același obiectiv: profesori pregătiți să folosească AI cu încredere și discernământ, în beneficiul elevilor lor”, a declarat Mugur Pantaia, managing director al HP România.

Academia a fost lansată pe 9 octombrie, în cadrul evenimentului Digital & Sustenabil 2026, desfășurat la Iași. Evenimentul a reunit peste 600 de participanți și a inclus 12 sesiuni dedicate inteligenței artificiale, securității cibernetice, infrastructurii IT și eficienței energetice.

Noua academie este organizată în jurul a șase piloni și opt grupuri tematice. Miza proiectului este verificarea eficienței inteligenței artificiale înainte ca instrumentele digitale să fie extinse în activitatea didactică. Deocamdată, nu au fost anunțate numele școlilor care vor intra în prima etapă și nici calendarul concret de selecție.

Maura ANGHEL