* 1.016 elevi au demonstrat că sunt pregătiți pentru examenele Cambridge, în urma unei evaluări naționale organizate de Twinkle Star Iași * testarea a atras peste 2.600 de înscrieri din 39 de județe, iar 43 de participanți au obținut punctaj maxim *

Peste o mie de elevi din România sunt pregătiți să susțină examene internaționale de limba engleză Cambridge, potrivit rezultatelor unei testări naționale organizate, în perioada 6–10 octombrie 2026, de centrul educațional Twinkle Star din Iași. Inițiativa a atras peste 2.600 de înscrieri din 39 de județe, de la copii de clasa a II-a până la liceeni. Dintre cei 1.599 de participanți, 1.016 au demonstrat că dețin competențele necesare examenului corespunzător nivelului evaluat. Cele mai multe înscrieri au provenit din Iași, Cluj, București, Suceava și Ilfov, semn al interesului crescut pentru certificarea internațională a cunoștințelor de limba engleză.

Copiii de vârste mici, printre cei mai bine pregătiți

Una dintre surprizele evaluării a venit de la cei mai mici participanți. La nivelul Pre-A1 Starters, 93% dintre copiii testați au primit recomandarea de a susține examenul Cambridge. La A2 Flyers și B1 Preliminary, aproximativ trei sferturi dintre participanți au demonstrat că sunt pregătiți pentru certificare. Rezultate bune au fost înregistrate și la nivelurile superioare. La B2 First, 71% dintre elevi au primit recomandarea de a susține examenul, în timp ce la C1 Advanced procentul a fost de 45%. Alți 68 de participanți evaluați pentru C1 au fost îndrumați către B2 First, nivel considerat mai potrivit competențelor demonstrate. În total, 43 de elevi au obținut punctaj maxim, dintre care 29 la B1 Preliminary și opt la Pre-A1 Starters.

Un centru din Iași, în spatele evaluării naționale

Testarea a fost organizată de Twinkle Star, centru educațional fondat la Iași în urmă cu 18 ani, care deține statutul de Cambridge English Authorised Exam Centre și Cambridge English Educational Partner.

„Nu anii de studiu definesc progresul unui copil, ci ceea ce reușește să facă folosind limba engleză”, subliniază Ruxandra Rată Bucevschi, fondatorul Twinkle Star.

„În fiecare an întâlnim părinți care investesc timp, energie și resurse în educația copiilor lor. Firesc, își doresc să știe dacă această investiție se transformă în rezultate. Această testare oferă familiilor din România un reper concret asupra nivelului de pregătire al copiilor. Mă bucură enorm că peste o mie de copii au demonstrat că sunt deja pregătiți pentru un examen internațional. Dar ceea ce consider la fel de valoros este faptul că fiecare participant a primit un răspuns concret și o direcție pentru viitor. Cred că unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le putem oferi unui copil este încrederea că poate reuși. Iar această încredere devine și mai puternică atunci când este susținută de rezultate reale. Dincolo de certificări, este important să formăm tineri care folosesc engleza cu încredere, care își pot demonstra competențele oriunde în lume și pentru care limba engleză devine o oportunitate, nu o barieră”, a declarat Ruxandra Rată Bucevschi.

Certificatele Cambridge, utile pentru Bacalaureat și admitere

Certificatele Cambridge English au valabilitate nelimitată și sunt recunoscute internațional. În România, anumite certificări pot fi utilizate pentru echivalarea probei de competențe lingvistice de la Bacalaureat sau în procedurile de admitere la clase cu predare intensivă ori bilingvă, în condițiile reglementărilor în vigoare.

Următoarea ediție a Testării Naționale Cambridge este programată în perioada 2–6 februarie 2027.

Organizatorii precizează că procentele au fost calculate pe baza a 1.577 de teste evaluate. Participarea a fost voluntară, astfel că rezultatele reflectă exclusiv nivelul elevilor testați și nu reprezintă o evaluare statistică a tuturor școlarilor din România.

Maura ANGHEL