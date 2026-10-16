Performanță de top pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași! Instituția ieșeană coordonează un proiect european de anvergură, selectat cu cel mai mare punctaj într-o competiție extrem de dură, în care doar trei propuneri au primit finanțare dintr-un total de 23. Miza este uriașă: identificarea soluțiilor care pot schimba modul în care Uniunea Europeană se pregătește pentru viitoarele extinderi către Balcanii de Vest și Vecinătatea Estică.

Reuniunea oficială de lansare a proiectului OWN-EU a început vineri, 16 octombrie 2026, la Casa Universitarilor din Iași, unde s-au întâlnit experți internaționali, cercetători și reprezentanți ai Comisiei Europene. Coordonat de UAIC prin Centrul de Studii Europene și finanțat prin programul Horizon Europe, proiectul plasează universitatea ieșeană în centrul unei cercetări cu miză strategică pentru viitorul Europei.

19 organizații din 17 țări, într-un proiect cu ambiții europene

Consorțiul reunește instituții academice, centre de cercetare și organizații neguvernamentale din state membre ale UE, dar și din țări candidate. Obiectivul este să afle ce face diferența între reformele promise și transformările care pot apropia cu adevărat un stat de aderarea la Uniunea Europeană.

Cercetătorii vor analiza legătura dintre voința politică de a implementa reforme și resursele de care dispun statele și regiunile: de la instituții, economie și infrastructură până la capital uman, mediu și poziție geostrategică. Rezultatele ar urma să fundamenteze recomandări pentru politici europene mai eficiente, adaptate realităților din fiecare teritoriu.

La deschiderea reuniunii au participat prof. univ. dr. Romeo Iulian Olariu, prorector al UAIC, echipa de coordonare și reprezentanții consorțiului internațional. Printre invitații importanți se numără Anna Haglund-Morrissey, reprezentantă a Direcției Generale Cercetare și Inovare a Comisiei Europene, iar obiectivele științifice sunt prezentate de Cristian Nițoiu, de la Loughborough University London.

Republica Moldova, direct în vizorul cercetării! Un punct important al proiectului îl reprezintă organizarea unor laboratoare participative – Living Labs – în Republica Moldova, Georgia, Serbia și Albania. Acestea vor aduce la aceeași masă instituții, societatea civilă și comunități locale, pentru a identifica soluții concrete care să sprijine reformele și apropierea de UE.

Reuniunea continuă până sâmbătă, 17 octombrie, cu ateliere științifice, planificarea activităților și stabilirea responsabilităților partenerilor.

Prin rezultatul excepțional obținut la evaluare și prin coordonarea unui consorțiu internațional de amploare, UAIC Iași își consolidează poziția în cercetarea europeană. Miza depășește însă prestigiul academic: proiectul urmărește să contribuie la conturarea unor politici care ar putea influența drumul viitoarelor state candidate către Uniunea Europeană. Carmen DEACONU