* Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași caută un constructor pentru modernizarea Pavilionului Central al Stațiunii Biologice Marine „Prof. Dr. Ioan Borcea” din Agigea * investiția face parte dintr-un proiect european de peste 22 de milioane de lei, într-un an în care stațiunea împlinește un secol de existență

Una dintre cele mai importante investiții ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se pregătește la aproape 400 de kilometri de oraș, pe litoralul Mării Negre. Instituția a lansat o licitație în valoare estimată de 11,33 milioane de lei pentru consolidarea, reabilitarea și modernizarea Pavilionului Central al Stațiunii Biologice Marine „Prof. Dr. Ioan Borcea” din Agigea. Clădirea, folosită inclusiv pentru cazarea studenților și cercetătorilor, urmează să fie consolidată seismic și adaptată cerințelor actuale de eficiență energetică. Termenul pentru depunerea ofertelor este 20 octombrie 2026, ora 15:00.

Potrivit universității ieșene, proiectul urmărește reducerea vulnerabilității seismice a imobilului, creșterea siguranței și îmbunătățirea performanței energetice. Pavilionul are o suprafață utilă de peste 1.400 de metri pătrați și cuprinde inclusiv spații de cazare pentru studenții și cercetătorii care desfășoară activități de practică și documentare.

O stațiune înființată acum 100 de ani, pierdută și recuperată de Iași

Dincolo de valoarea contractului, investiția readuce în atenție o parte mai puțin cunoscută a patrimoniului universitar ieșean. Stațiunea Zoologică Marină de la Agigea a fost înființată la 1 martie 1926, prin decret regal, primul său director fiind profesorul Ioan Borcea.

Istoria instituției nu a fost lipsită de rupturi. În 1970, stațiunea a fost trecută în componența Institutului Român de Cercetări Marine din Constanța, iar în 1975 clădirile au ajuns să fie utilizate de întreprinderile implicate în construirea Canalului Dunăre–Marea Neagră.

Universitatea din Iași a recuperat stațiunea în 1990, iar redeschiderea oficială a avut loc la 29 iunie 1991. Au urmat ani de reparații, reorganizare și refacere a activității științifice.

Actuala investiție intervine, așadar, chiar în anul centenarului și continuă procesul de modernizare a unei infrastructuri pe care universitatea a fost nevoită să o reconstruiască după decenii de întreruperi.

Dunele marine de la Agigea, un laborator natural administrat de Iași

Stațiunea găzduiește și una dintre cele mai interesante zone naturale protejate de pe litoral: „Dunele marine de la Agigea”, singura arie protejată de acest tip din România. Universitatea ieșeană are în administrare această rezervație, importantă pentru studiul vegetației specifice dunelor, al biodiversității și al ecosistemelor costiere.

Poziționarea stațiunii, în apropierea Canalului Dunăre–Marea Neagră și a Portului Constanța Sud, oferă cercetătorilor acces la un mediu în care se întâlnesc ecosisteme marine și terestre. Aici se pot desfășura activități de cercetare, practică universitară, școli de vară și programe educaționale. Modernizarea infrastructurii de cazare și creșterea siguranței pavilionului pot îmbunătăți condițiile în care sunt organizate aceste activități. Investiția nu reprezintă însă, potrivit obiectului actualei licitații, achiziționarea unor noi echipamente științifice sau extinderea laboratoarelor.

Dan DIMA