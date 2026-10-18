* un incendiu izbucnit sâmbătă seară la CET Iași a blocat producerea energiei termice pentru consumatorii racordați la sistemul centralizat * pompierii au stins flăcările, dar instalațiile nu pot fi repornite până la refacerea alimentării electrice

Iașul a rămas fără furnizarea căldurii și a apei calde prin sistemul centralizat, după incendiul izbucnit sâmbătă, 17 octombrie, la CET 1, pe Calea Chișinăului. Un transformator electric a luat foc, iar alimentarea cu energie a centralei a fost întreruptă. Deși incendiul a fost lichidat și nu s-au înregistrat victime, reluarea activității depinde de remedierea defecțiunilor. Duminică dimineață, autoritățile nu anunțaseră un termen cert pentru restabilirea furnizării.

O avarie electrică a paralizat centrala termică a Iașului

Incendiul izbucnit la CET Iași a provocat una dintre cele mai serioase întreruperi ale sistemului local de termoficare din această toamnă. Focul a cuprins instalații electrice dintr-o hală industrială, iar degajările masive de fum au impus mobilizarea a șapte mijloace de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași. Primele evaluări au indicat că focul se manifesta într-o zonă de aproximativ 1.000 de metri pătrați. Ulterior, ISU a precizat că suprafața afectată efectiv de foc a fost de aproximativ 100 de metri pătrați. Pompierii au reușit să lichideze incendiul în cursul serii și au continuat evacuarea fumului și supravegherea instalațiilor pentru a preveni reaprinderea.

Problema cea mai gravă nu a fost însă distrugerea echipamentelor de producere a căldurii, ci imposibilitatea alimentării lor cu energie electrică. Reprezentanții centralei au precizat că motorul termic era deja oprit înaintea incendiului, iar cazanul de apă fierbinte a fost decuplat la timp, pentru a nu fi deteriorat.

Astfel, chiar dacă instalațiile principale au rămas intacte, centrala nu poate funcționa în condițiile avariei electrice.

Spitalele din Iași pot folosi sisteme alternative de încălzire

Una dintre preocupările autorităților privește spitalele alimentate din sistemul centralizat. Spre deosebire de instituțiile de învățământ, unde activitatea este suspendată în weekend, unitățile sanitare au nevoie permanentă de condiții termice adecvate.

Directorul Termo Service Iași, Alin Aivănoaei, a explicat că, în primele ore după întrerupere, energia termică rămasă în rețea putea menține un anumit nivel de confort.

„Unele dintre spitale au un sistem și ei de backup pentru situațiile de avarii care se pot întâmpla, au centrale pe gaz care pot fi folosite”, a precizat oficialul.

Existența unor surse alternative nu înseamnă însă că toate spitalele sunt protejate în aceeași măsură. Situația depinde de dotările fiecărei unități și de durata întreruperii alimentării cu agent termic.

Angajații CET, chemați de acasă pentru repararea instalațiilor

Imediat după stingerea incendiului, personalul tehnic al centralei a început evaluarea instalațiilor electrice afectate. Angajații aflați în afara programului au fost mobilizați pentru intervenție, obiectivul principal fiind restabilirea alimentării și repunerea în funcțiune a cazanului de apă fierbinte.

„Toate echipele de la CET au fost mobilizate de acasă. În noaptea asta facem toate evaluările, nu pierdem nicio secundă cu privire la revenirea la starea de fapt”, a declarat Alin Aivănoaei.

Acesta a precizat că specialiștii depun toate eforturile pentru refacerea rețelei electrice afectate și revenirea la furnizarea normală a energiei termice.

Incendiul a surprins 15 angajați aflați în tură, însă niciunul nu a fost rănit, potrivit informațiilor comunicate după incident. Defecțiunea s-a produs la instalațiile electrice ale centralei, însă împrejurările exacte în care a izbucnit incendiul urmează să fie clarificate. Dan DIMA