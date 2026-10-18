* regiunea din nordul României a cucerit primul loc într-un clasament internațional realizat de publicația britanică Time Out, devansând destinații din Statele Unite, Spania și Costa Rica * mănăstirile UNESCO, satele tradiționale și Via Transilvanica au transformat Bucovina într-una dintre marile recomandări turistice pentru anul viitor

Bucovina a ajuns pe primul loc în clasamentul celor mai subestimate destinații turistice din lume pentru 2027, publicat de revista britanică Time Out. Regiunea românească se află în fruntea unei liste de 41 de locuri recomandate turiștilor care vor să descopere peisaje spectaculoase, tradiții autentice și comunități încă ferite de turismul de masă. Pentru România, distincția reprezintă o importantă oportunitate de promovare internațională.

Bucovina a depășit destinații turistice de pe trei continente

În timp ce marile capitale europene și stațiunile celebre se confruntă cu aglomerația, publicațiile internaționale de turism își îndreaptă atenția către regiuni mai puțin cunoscute. În acest context, Bucovina a devenit una dintre surprizele anului. În clasamentul publicat pe 13 octombrie 2026, Time Out a plasat regiunea românească înaintea statului american Dakota de Sud, aflat pe poziția a doua, și a orașelor din Asturias, Spania, care ocupă locul al treilea.

Jurnaliștii britanici au remarcat că majoritatea turiștilor străini asociază România cu Transilvania, castelele medievale și legenda lui Dracula. Bucovina oferă însă o altă imagine a țării, construită în jurul munților, pădurilor, patrimoniului religios și tradițiilor păstrate în comunitățile rurale.

Mănăstirile pictate și satele tradiționale, atuurile Bucovinei

Unul dintre argumentele care au propulsat Bucovina în fruntea clasamentului îl reprezintă cele opt biserici pictate din nordul Moldovei, incluse în patrimoniul mondial UNESCO.

Frescele exterioare, scenele biblice și arhitectura monumentelor religioase constituie un patrimoniu cultural rar întâlnit în Europa. Voroneț, Moldovița și Sucevița se numără printre cele mai cunoscute repere turistice ale regiunii, atrăgând vizitatori interesați de istorie, artă și spiritualitate.

Dincolo de monumentele religioase, Time Out evidențiază pădurile vechi, pajiștile acoperite de flori sălbatice și micile localități montane.

Un loc aparte îl ocupă Ciocănești, localitate remarcată pentru casele decorate cu motive tradiționale. Publicația britanică amintește și Muzeul Național al Ouălor Încondeiate, unde vizitatorii pot descoperi sute de exemplare realizate prin tehnici transmise de-a lungul generațiilor.

Încondeierea ouălor devine astfel mai mult decât un obicei asociat sărbătorilor pascale. Este o formă de identitate culturală care contribuie la atractivitatea turistică a Bucovinei.

Via Transilvanica aduce România în atenția călătorilor străini

Un alt element important în recomandarea făcută de Time Out este Via Transilvanica, traseul de aproximativ 1.400 de kilometri care începe în Bucovina și traversează România până în sud-vestul țării.

Drumul străbate aproape 400 de comunități și le oferă călătorilor posibilitatea de a descoperi peisaje, sate, gastronomii locale și obiceiuri diferite.

Grace Beard, editor de turism al publicației britanice, a parcurs o parte din traseu și a remarcat ospitalitatea gazdelor, mesele tradiționale și experiențele oferite în gospodăriile locale.

Via Transilvanica se distinge și prin bornele sale kilometrice, fiecare sculptată individual. Iulian Gabor, unul dintre fondatorii proiectului, consideră că acestea alcătuiesc un uriaș parc de sculptură în aer liber.

Pentru turiștii internaționali, traseul poate deveni o modalitate de a cunoaște România dincolo de obiectivele consacrate.

Prezența Bucovinei pe primul loc într-un clasament internațional poate contribui la creșterea vizibilității regiunii în rândul turiștilor străini.

Recomandarea vine într-un moment în care destinațiile mai liniștite, turismul rural și experiențele culturale locale sunt promovate ca alternative la marile centre turistice aglomerate.

Dan DIMA