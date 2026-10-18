ARTIS 2026 – sărbătoare a artelor vizuale ieșene, sub semnul lui Brâncuși

* pictorul Mihai Panfil a primit Marele Premiu

Galeriile de la parterul acestui adevărat „Palat al Artelor Vizuale”, situat pe pietonalul Lăpușneanu din Iași, s-au transformat, de la sfârșitul săptămânii trecute, într-un spațiu al întâlnirii cu arta contemporană. Aici s-a deschis Salonul anual „Artis 2026 – 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși”, un eveniment de tradiție care aduce în fața publicului cele mai recente creații ale membrilor Filialei Iași a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

O manifestare devenită reper în viața artistică a orașului, Salonul Artis confirmă, an de an, vitalitatea și diversitatea artelor vizuale ieșene. În susținerea acestui demers cultural, Filiala Iași a Uniunii Artiştilor Plastici din România (UAPR) are alături parteneri importanți: Primăria Municipiului Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași și Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi”.

Juriul ediției din acest an, condus de lect. univ. dr. Maria Bilașevschi-Roman, președinta UAPR – Filiala Iași, a fost alcătuit din conf. univ. dr. Sorin-George Purcaru, lect. univ. dr. Andrei-Alecsandru Pantea, pictorul Marcel Pușcașu, prof. Rica Nemțeanu și pictorița și muzeografa Cezara Moraru.

După examinarea celor 175 de lucrări înscrise în concurs, juriul a stabilit nominalizările și a desemnat laureații ediției 2026. Marele Premiu Artis i-a revenit pictorului ieșean Mihai Panfil, personalitate reprezentativă a artelor plastice locale. Absolvent al Institutului de Arte Plastice ,,Nicolae Grigorescu” din Bucureşti în 1978, acesta a fost profesor la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași şi a obţinut titlul de doctor în filosofie şi estetică la Universitatea ,,Al.I.Cuza” din Iaşi. Are în palmares numeroase expoziții personale organizate în țară și în străinătate, precum și distincții primite la manifestări artistice naționale și internaționale.

Premiile acordate pe genuri artistice au revenit următorilor creatori: Diana Rău (Firicel) și Gabriela Drinceanu – sculptură; Liliana Grecu și Atena-Elena Simionescu – grafică; Vasile Tudor și Lăcrămioara Boz – artă fotografică și multimedia; Anca Coțovanu – artă decorativă; Raluca Simona Loghin – artă textilă; Manuell Mănăstireanu, Florin Morun și Daniela Isache – pictură.

Tinerele generații de artiști , în centrul atenției

Juriul a acordat două premii pentru tineret Cătălinei Secu și Andreei Laura Pricope, precum și un premiu special lui Codruț Marian Duduman. Premiul pentru proiectul artistic al anului a fost câștigat de pictorițele Carmen Gîtlan și Oana-Daniela Florea-Drăgoi, iar Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași a oferit, prin Facultatea de Arte Vizuale și Design, o bursă artistului Călin Nedelcu.

Vernisajul a prilejuit și un moment de recunoaștere a contribuției unor artiști plastici la viața culturală ieșeană. Prof. univ. Constantin Tofan, vicepreședinte al Filialei Iași a UAPR, a înmânat diplome de recunoștință artiștilor Mihai Albu, Otilia Chiriac, Elena Pruteanu Samburic, Valentin Sava, Tudor Constantin și Carmen Voisei.

Un moment aparte i-a fost dedicat pictorului Teodor Vișan, care a primit, din partea colecționarului de artă dr. Victor Bejan, Premiul „Seniorii Artelor Ieșene”, pentru întreaga sa carieră. Distincția reprezintă o recunoaștere a unui parcurs artistic construit în timp și a contribuției sale la patrimoniul artelor vizuale.

Salonul Artis 2026 este, astfel, mai mult decât o expoziție colectivă: este o imagine de ansamblu a creației artistice ieșene contemporane, un prilej de întâlnire între generații și o celebrare a valorilor care dau consistență vieții culturale a orașului.

Expoziția poate fi vizitată până la 30 octombrie 2026, de luni până vineri, între orele 10:00 și 15:00, în galeriile „Studio 7/9”, „Theodor Pallady”, „Arcada Central Art Space”, „Octav Băncilă” și „Beciul lui Drossu”, aflate în sediul UAPR – Filiala Iași de pe strada Lăpușneanu, precum și la Galeria „Labirint” a Casei de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi”, din Parcul Copou.

Vasile ARHIRE