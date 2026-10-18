Haos la Iași, după incendiul de la CET I. Primăria caută soluții pentru spitale și școli

Incendiul de la postul electric al CET I Iași declanșează o intervenție de urgență, iar reluarea furnizării căldurii și apei calde depinde de remedierea avariei și repornirea în siguranță a centralei. Peste 50 de angajați și specialiști lucrează neîntrerupt pentru evaluarea pagubelor și găsirea soluțiilor tehnice necesare, în timp ce Primăria încearcă să identifice variante temporare de alimentare pentru spitalele și școlile racordate la sistemul public de termoficare.

Echipele CET I Iași au intervenit pentru degajarea resturilor și verificarea infrastructurii afectate. Municipalitatea a solicitat sprijinul DelGaz Grid pentru manevrele tehnice și refacerea alimentării cu energie electrică a centralei. Potrivit informațiilor transmise de Primărie, în afara postului electric afectat de incendiu nu au fost identificate alte probleme tehnice la infrastructura CET I.

Echipă de criză, mobilizată non-stop

Pentru accelerarea intervenției, a fost constituită o echipă mixtă, formată din specialiști energetici ai CET I Iași și experți electrici de la DelGaz Grid. Aceștia vor lucra permanent la centrală pentru identificarea celor mai rapide și sigure soluții de repornire.

În paralel, reprezentanții municipalității au contactat conducerile spitalelor și unităților de învățământ dependente de sistemul centralizat, pentru a analiza posibilitățile de asigurare temporară a căldurii și apei calde.

Primarul Mihai Chirica a declarat că autoritățile vor face toate eforturile pentru reluarea furnizării în cel mai scurt timp, inclusiv prin desfășurarea lucrărilor în regim continuu, 24 de ore din 24.

Mulțumiri pentru echipele de intervenție, în plin conflict salarial

Edilul a mulțumit DelGaz Grid pentru sprijinul oferit cu personal și echipamente, dar și angajaților CET I Iași pentru mobilizare. Mesajul vine după protestele recente ale salariaților, generate de respingerea de către Guvern a memorandumului privind creșterile salariale.

Deocamdată, prioritatea este restabilirea alimentării cu energie electrică și repornirea centralei în condiții de siguranță. Nu a fost comunicat un termen cert pentru reluarea furnizării căldurii și apei calde, iar evoluția intervenției va determina momentul în care sistemul va putea funcționa din nou. Carmen DEACONU