Remiză smulsă în ultima secundă! USV-CSM se împiedică din nou, iar promovarea începe să se complice

Echipa pregătită de Cristian Ungureanu a scăpat de înfrângere în prelungiri, dar continuă seria neagră: trei meciuri consecutive fără victorie. Ieșenii rămân pe loc de play-off, însă jocul defensiv dă tot mai multe motive de îngrijorare.

CS USV-CSM Iași 2020 a evitat înfrângerea în extremis, vineri, în deplasarea de la AFC Odorheiu Secuiesc. Conduși de două ori pe tabela de marcaj, ieșenii au smuls un 2-2 în minutul 90+4, însă punctul obținut nu poate ascunde problemele unei formații care și-a propus promovarea în Liga a II-a.

Partida din etapa a IX-a a Seriei 1, antepenultima a turului, a început cu ieșenii în ofensivă. Alexandru Marin a ratat o ocazie importantă, iar gazdele au profitat de o ezitare a fundașului Voion și au deschis scorul înainte de minutul 20.

USV-CSM a revenit în joc în minutul 38. Popovici a combinat pe partea dreaptă cu Alecsandru, fundașul a trimis mingea în fața porții, iar Lambrinoc a ajuns primul la balon și a restabilit egalitatea.

Cu un sfert de oră înainte de final, AFC Odorheiu Secuiesc a primit un penalty după un fault comis de Voion în propriul careu și a trecut din nou în avantaj. Ieșenii au avut apoi șanse să egaleze, însă Alexandru Marin a trimis cu capul peste poartă, iar Voion a reluat direct în brațele portarului.

Salvarea a venit abia în ultimele secunde. În minutul 90+4, la o lovitură liberă executată de la centrul terenului, Alexandru Marin a deviat cu capul, iar stoperul Chelari a împins mingea în plasă, aducând un punct nesperat pentru formația ieșeană.

Cristian Ungureanu, furios după încă două goluri primite

Antrenorul ieșenilor nu și-a ascuns nemulțumirea după o partidă în care echipa sa a fost nevoită să alerge permanent după egalare.

„Sunt foarte supărat. Nu reușim să marcăm cât să câștigăm meciul, iar din cea mai bună apărare din serie am ajuns în ultimele etape să primim nu gol, ci goluri! Am întâlnit una din cele mai bune echipe, dar fără cadourile pe care i le-am oferit alta ar fi fost soarta disputei”, a declarat Cristian Ungureanu.

Remiza prelungește la trei numărul meciurilor consecutive fără victorie pentru USV-CSM Iași. Echipa își păstrează, deocamdată, poziția de play-off, dar este la egalitate de puncte cu KSE Târgu Secuiesc, formație care a câștigat vineri cu 2-1 pe terenul celor de la CSM Pașcani.

Urmează un test important înainte de finalul turului

USV-CSM Iași va avea nevoie de o reacție rapidă. Pe 24 octombrie, ieșenii primesc vizita celor de la Aerostar Bacău, într-un meci în care cele trei puncte devin esențiale pentru întreruperea seriei fără victorie și menținerea în lupta pentru obiectiv.

Promovarea în Liga a II-a rămâne ținta declarată, dar diferențele de buget față de alte echipe care au reușit să schimbe eșalonul sunt importante. Cetatea Suceava, de exemplu, a avut sezonul trecut un buget de aproximativ două milioane de euro. USV-CSM Iași este departe de o asemenea forță financiară, ceea ce face cu atât mai importantă eficiența pe teren.

În etapa a IX-a, Aerostar Bacău și Viitorul Onești au încheiat la egalitate, 1-1, iar CSM Vaslui a trecut cu 2-0 de CSM Adjud. Bradul Putna a învins FC Bacău 2 cu 3-1, în timp ce CS Gheorgheni și Ceahlăul Piatra Neamț au remizat, 2-2.

În etapa următoare, programată pe 24 și 25 octombrie, sunt prevăzute și partidele FC Bacău 2 – AFC Odorheiu Secuiesc, Viitorul Onești – CSM Pașcani, CSM Adjud – Bradul Putna, CS Gheorgheni – CSM Vaslui și Ceahlăul Piatra Neamț – KSE Târgu Secuiesc.

Daniel LEONTE