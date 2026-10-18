Risc de rabie, după apariţia unei vulpi în Copou

Apariţia unei vulpi pe strada Văscăuţeanu, din Copou, a atras atenţia medicilor. Ei fac apel la prudenţă. Florin Roşu, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva” din Iaşi. atrage atenţia asupra riscurilor asociate contactului cu animalele sălbatice şi le recomandă ieşenilor să evite apropierea de acestea.

Autorităţile şi specialiştii recomandă prudenţă, fără a crea panică în rândul populaţiei. Evitarea contactului cu animalele sălbatice şi prezentarea rapidă la medic după o posibilă expunere sunt măsuri esenţiale pentru prevenirea rabiei.

Dr. Florin Roşu spune că unul dintre principalele pericole în cazul unui contact cu un animal infectat este rabia, o boală virală gravă, care devine aproape întotdeauna fatală după apariţia simptomelor. Cu toate acestea, infecţia poate fi prevenită prin intervenţie medicală promptă şi administrarea profilaxiei antirabice atunci când este indicată.

Medicul recomandă evitarea oricărui contact direct cu vulpea, chiar dacă animalul pare liniştit sau se apropie de oameni. De asemenea, populaţia este sfătuită să nu hrănească animalele sălbatice şi să păstreze pubelele de gunoi bine închise, pentru a nu le atrage în zonele locuite. „O atenţie deosebită trebuie acordată şi animalelor de companie. Proprietarii sunt îndemnaţi să îşi ţină câinii în lesă în apropierea zonelor împădurite şi să verifice dacă vaccinarea antirabică a câinilor şi pisicilor este la zi”, spune dr. Florin Roşu.

Ce trebuie să facem în cazul unei muşcături sau zgârieturi

Medicul recomandă ca în cazul unei muşcături, zgârieturi sau al unui contact al salivei animalului cu o rană ori cu mucoasele, este necesară intervenţia imediată. „Zona afectată trebuie spălată abundent cu apă şi săpun timp de cel puţin 15 minute, după care persoana trebuie să solicite urgent evaluare medicală”, spune dr. Florin Roşu. El recomandă prezentarea la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Sfânta Parascheva" din Iaşi, unde persoanele expuse pot primi evaluarea şi profilaxia antirabică necesare, în funcţie de natura contactului. „În cazul observării unui animal sălbatic agresiv, dezorientat sau care pare bolnav, oamenii sunt sfătuiţi să nu încerce să îl captureze şi să solicite ajutorul autorităţilor competente. Siguranţa ieşenilor este pe primul loc”, este mesajul transmis de managerul unităţii medicale, care îi îndeamnă pe locuitori să trateze cu seriozitate orice posibil contact cu un animal sălbatic şi să se adreseze medicilor fără întârziere. Laura RADU