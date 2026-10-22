Licitație de 2,76 milioane de lei pentru o nouă centură ocolitoare în județ

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Iași Infrastructura” a lansat licitația pentru documentația tehnică, cu o valoare estimată de 2,76 milioane de lei. Firmele interesate pot depune oferte până pe 4 decembrie 2026, iar câștigătorul va avea la dispoziție 12 luni pentru realizarea studiului.

Obiectivul este unul important pentru nordul județului Iași: devierea traficului greu și a mașinilor aflate în tranzit, care traversează în prezent Hârlăul pe DN 28B, drumul ce leagă Târgu Frumos de Botoșani.

5,1 kilometri de drum pentru a ocoli Hârlăul

Potrivit documentației publicate în SEAP, viitoarea centură este proiectată să ocolească orașul prin partea de nord-est. Traseul ar urma să înceapă în zona sudică, printr-o intersecție cu DN 28B, și să se reconecteze la drumul național în partea de nord.

Planul vizează o șosea de aproximativ 5,1 kilometri, cu două benzi de circulație, câte una pentru fiecare sens. Benzile vor avea o lățime de 3,5 metri, iar profilul rutier indicat în documentație este de 12 metri. Intersecțiile sunt prevăzute cu sensuri giratorii, iar durata de funcționare proiectată este de cel puțin 20 de ani.

Dacă investiția va ajunge la construcție, vehiculele care nu au treabă în oraș ar putea evita traversarea acestuia. Obiectivul este reducerea presiunii traficului de tranzit, în special a celui de mare tonaj, cu posibile efecte asupra siguranței rutiere, zgomotului și emisiilor din zonele locuite.

Proiectul este încă în faza pregătirii tehnice

Contractul scos la licitație vizează studiul de fezabilitate, nu construirea șoselei. Costul total al viitoarei centuri nu este stabilit în această etapă și nu există încă un contract de execuție sau un termen confirmat pentru deschiderea circulației.

Proiectantul va trebui să analizeze traseul, traficul estimat, structura drumului, evacuarea apelor pluviale, stabilizarea taluzurilor, iluminatul și semnalizarea rutieră, precum și condițiile de mediu și lucrările conexe necesare.

Procedura este organizată prin licitație deschisă, cu criteriul „cel mai bun raport calitate-preț”. Prețul reprezintă 40% din punctaj, restul fiind acordat în funcție de criterii tehnice, experiența specialiștilor și metodologia propusă.

Finanțarea rămâne un punct sensibil

Pentru studiul de fezabilitate este avut în vedere Programul Transport 2021–2027, însă procedura include o clauză suspensivă: atribuirea și derularea contractului sunt condiționate de asigurarea fondurilor necesare.

Cu alte cuvinte, lansarea licitației este un pas înainte, dar nu garantează automat finanțarea și construirea centurii. După finalizarea documentației vor mai fi necesare aprobări, identificarea resurselor pentru lucrări și parcurgerea etapelor de achiziție aferente execuției.

Pentru locuitorii Hârlăului, miza rămâne aceeași: mai puține camioane prin oraș și o circulație mai sigură pe DN 28B. Licitația lansată pe 21 octombrie deschide drumul către proiectarea investiției, însă până la primele utilaje pe teren mai sunt etape importante de parcurs. Daniel BACIU