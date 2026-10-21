200 de copii și-au petrecut timpul alături de jandarmi

Porţile Jandarmeriei Iaşi s-au deschis pentru aproximativ 200 de copii din unităţile de învăţământ ieşene. Micuţii au fost curioşi să descopere ce înseamnă meseria de jandarm şi cum arată, dincolo de uniformă, misiunea lor.

Au fost momente cu mult entuziasm, întrebări, zâmbete şi ochi curioşi, într-o întâlnire în care cei mici au putut vedea îndeaproape o parte din activitatea jandarmilor. Dincolo de entuziasmul specific vârstei, copiii au adresat întrebări pentru a afla cât mai multe informaţii despre activitatea oamenilor legii. Cei mai mulţi au fost impresionaţi de demonstraţiile cu câini. „Am venit aici şi am văzut doi căţei, unul mai mare, altul mai mijlociu, care făceau nişte mişcări. Ei îi ajută pe jandarmi să facă ordine”, a spus Marcu. Şi prietenul său de la clasa pregătitoare Fluturaşi a fost impresionat de prietenii necuvântători ai jandarmilor: „Mi-a plăcut cum au dresat câinii”.

Activitatea face parte din programul educaţional prin care Jandarmeria Iaşi îşi propune să fie mai aproape de comunitate şi de generaţia tânără. „În cadrul programului Şcoala Altfel" porţile Jandarmeriei ieşene s-au deschis pentru copiii care şi-au dorit să afle mai multe depre profesia de jandarm, tehnica şi mijloacele pe care le utilizăm în misiunile specifice, precum şi pentru rolul avut în comunitate”, a spus Ema Tereş, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean al Jandarmeriei Iaşi.

Cei de IJJ consideră că astfel de întâlniri îi ajută pe copii să înţeleagă mai bine rolul jandarmilor, importanţa respectării regulilor dar, mai ales, ce înseamnă spiritul civic. „Pentru noi, astfel de întâlniri înseamnă mai mult decât prezentarea tehnicii şi a echipamentelor din dotare. Înseamnă încredere construită, dialog, educaţie şi o comunitate în care copiii cresc cunoscând rolul celor care veghează la siguranţa lor. Siguranţa se construieşte împreună, iar încrederea începe prin a ne cunoaşte. Dacă, la finalul vizitei, au plecat acasă cu un zâmbet, cu amintiri frumoase şi cu o mai bună înţelegere a misiunii jandarmilor, atunci ştim că am făcut un pas important”, a spus Ema Tereş. Laura RADU