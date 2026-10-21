Iașul, pe harta marilor recrutări. Cine are șanse să se angajeze

Mii de locuri de muncă, salarii de până la 7.000 de lei net și o surpriză pentru cei care nu au studii superioare! Piața recrutării caută oameni, iar Iașul se află printre orașele cu cele mai multe joburi publicate pe cea mai mare platformă online de recrutare, dedicată în special candidaților aflați la început de drum și celor fără facultate.

Într-o perioadă în care fiecare leu contează, ofertele de angajare scot la iveală ce meserii pot aduce venituri consistente și cât de dispuși sunt angajatorii să-și dezvăluie salariile.

82,42% dintre cele 37.000 de oferte de muncă publicate în acest an au avut salariul afișat. Procentul este aproape dublu față de cel înregistrat pe piața generală a recrutării, unde intră și posturile pentru specialiști, seniori și manageri.

La nivelul întregii piețe, doar 42% dintre joburile publicate anul acesta au prezentat salariul în anunț. Diferența arată că transparența este mult mai răspândită în recrutarea pentru poziții de început și pentru candidații fără studii superioare. „Principalul lucru la care se uită candidații atunci când caută joburi la care să aplice este afișarea salariului”, explică reprezentanții platformei, subliniind că oamenii vor să știe de la început ce venit îi așteaptă înainte să-și depună candidatura.

Trei din zece oferte, pentru necalificați

Capitala și orașe precum Brașov, Ploiești, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași se numără printre principalele centre în care au fost publicate cele mai multe oferte pe platformă. Pentru candidații din Iași, asta înseamnă că oportunitățile nu se limitează la posturile care cer diplome universitare sau ani mulți de experiență.

Datele arată că 43% dintre locurile de muncă publicate s-au adresat absolvenților de liceu. Alte 30% au vizat muncitorii necalificați, 22% muncitorii calificați, iar numai 6% candidații cu studii superioare.

Nici experiența nu este întotdeauna o condiție obligatorie. Aproape jumătate dintre poziții au fost de nivel entry-level, pentru persoane cu mai puțin de trei ani de experiență, în timp ce 24% nu au cerut deloc experiență. Alte 26% s-au adresat candidaților cu trei până la cinci ani de experiență. Posturile pentru seniori și manageri au reprezentat mai puțin de 2%.

Retailul, serviciile, transporturile și logistica, turismul, industria alimentară și construcțiile sunt domeniile cu cea mai mare deschidere către afișarea salariilor.

Salarii de mii de lei fără facultate: ce meserii pot aduce venituri consistente

Cifrele publicate pe platformă arată că unele meserii pot aduce câștiguri importante chiar și în afara traseului profesional clasic, bazat pe studii universitare. Un tâmplar cu trei până la cinci ani de experiență poate ajunge la aproximativ 7.000 de lei net lunar, în timp ce un bucătar poate câștiga între 5.000 și 7.500 de lei.

Pentru un cofetar-patiser, intervalul indicat este de 5.000–5.500 de lei net, iar un livrator poate câștiga între 4.100 și 5.500 de lei. În cazul unui stivuitorist, venitul lunar estimat se situează între 3.500 și 4.000 de lei.

La nivel național, salariul mediu net pentru joburile entry-level este de aproximativ 4.000 de lei.

Pentru ieșenii aflați în căutarea unui loc de muncă, mesajul este clar: există oferte și pentru cei fără facultate, iar unele meserii pot deveni o sursă serioasă de venit odată cu acumularea experienței. Totuși, salariile menționate sunt orientative, la nivelul platformei, și nu reprezintă garanții pentru fiecare ofertă disponibilă în Iași. Raluca STROE