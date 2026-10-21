Ieșenii, chemați să decidă cum va arăta zona dintre Podu Roș și Tudor Vladimirescu

Bahluiul ar putea deveni mult mai mult decât râul care traversează Iașul: un spațiu verde pentru plimbări, biciclete, relaxare și legături mai bune între cartiere. Proiectul „Bahlui – Coridor Verde-Albastru” intră într-o etapă importantă de consultare publică, iar ieșenii sunt invitați să-și spună părerea despre amenajarea tronsonului-pilot dintre Podu Roș și Podul Tudor Vladimirescu.

Întâlnirea este programată joi, 22 octombrie 2026, între orele 17:30 și 20:00, la Rectoratul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, de pe bulevardul Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67. Echipa de proiectare va prezenta soluția propusă, iar participanții vor putea pune întrebări și veni cu sugestii pentru viitorul malurilor Bahluiului.

Se dorește transformarea unei zone care traversează Iașul într-un spațiu public mai prietenos, în care pietonii și bicicliștii să se poată deplasa în siguranță, iar locuitorii să aibă mai multe oportunități de recreere. Traseele ar urma să fie gândite astfel încât să fie continue și conectate la rețeaua de mobilitate urbană.

Alianța pentru Promovarea Transportului Alternativ Iași (APTA) susține dezvoltarea unui coridor care să pună oamenii în centrul amenajării și să integreze mobilitatea durabilă, accesibilitatea și spațiile publice de calitate. Organizația atrage atenția că proiectul nu ar trebui să se limiteze la aspectul peisagistic, ci să răspundă și nevoilor concrete ale celor care merg pe jos sau cu bicicleta.

La rândul său, Coaliția Iași NetZero City promovează dialogul cu comunitatea și implicarea ieșenilor în conturarea viitorului Bahluiului. Consultarea publică reprezintă o ocazie pentru cei care locuiesc, studiază sau lucrează în apropierea râului să transmită ce își doresc de la acest spațiu.

Cum va arăta, concret, Bahluiul de mâine? Cât loc va fi acordat pietonilor și bicicliștilor, cum vor fi conectate traseele și în ce măsură amenajarea va răspunde nevoilor persoanelor cu mobilitate redusă sunt întrebări esențiale pentru orice proiect care își propune să schimbe relația dintre râu și oraș.

Deocamdată, soluția pentru tronsonul-pilot urmează să fie prezentată public, iar forma finală și rezultatele concrete ale amenajării nu pot fi considerate deja stabilite. Tocmai de aceea, participarea comunității poate conta în definirea priorităților.

Viitorul Bahluiului se discută joi, la Iași. Pentru oraș, proiectul deschide perspectiva unui nou spațiu de promenadă și mobilitate, iar consultarea este momentul în care ieșenii pot cere ca râul să devină o parte mai accesibilă și mai vie a orașului.

Daniel BACIU