Lideri din business, administrație și banking se reunesc la Iași pentru a discuta viitorul regiunii

Iașul se pregătește să găzduiască o întâlnire importantă pentru mediul economic regional. Luni, 26 octombrie 2026, de la ora 10:00, Primăria Municipiului Iași va fi gazda conferinței Business Outlook 2026, un eveniment care aduce la aceeași masă reprezentanți ai mediului de afaceri, ai administrației publice și ai sectorului financiar, pentru a analiza provocările și oportunitățile economice ale următorilor ani.

Organizată de Patronatul European al Femeilor de Afaceri (PEFA), în parteneriat cu municipalitatea ieșeană, conferința se desfășoară sub tema „Educație, Tehnologie și Economie Creativă”. Dezbaterile vor viza direcțiile care pot influența dezvoltarea regiunii, de la competitivitatea companiilor și transformarea digitală până la identificarea unor soluții pentru o creștere economică sustenabilă.

Evenimentul va fi deschis de Andreea Negru, președinta PEFA, și Mihai Chirica, primarul municipiului Iași. Discuțiile vor fi moderate de Lorena Stoian, prim-vicepreședintă PEFA.

Punctul central al conferinței va fi panelul „Business Outlook 2026 – Iași: Educație, Tehnologie și Economie Creativă”, la care vor participa specialiști și reprezentanți ai unor domenii-cheie pentru economia regională, inclusiv comerț, banking, tehnologie și piața muncii.

Programul va include și workshopul „Eleganța influenței. Etichetă, protocol și reprezentare în mediul profesional”, susținut de Ileana Zamfir, specialist în protocol, etichetă și imagine profesională.

Business Outlook 2026 își propune să creeze un cadru de dialog între actorii care contribuie la dezvoltarea economică a Iașului, într-un moment în care tehnologia, educația și capacitatea companiilor de a se adapta devin tot mai importante pentru competitivitatea regiunii. Carmen DEACONU