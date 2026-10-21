* studenții cu părinți plecați la muncă în străinătate trebuie să prezinte anchetă socială pentru a solicita bursă * la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, pragul de venit este de 2.699 de lei pe membru de familie * dosarele se depun până pe 30 octombrie

Studenții din Iași care au unul sau ambii părinți plecați în străinătate se confruntă cu reguli suplimentare pentru obținerea burselor sociale în anul universitar 2026–2027. La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC), ancheta socială este obligatorie în aceste situații, iar veniturile realizate de părinți peste hotare intră în calculul eligibilității. Miza este importantă: în primele șase luni ale anului 2026, UAIC a sprijinit prin burse sociale europene 2.160 de studenți, cu aproape 9,4 milioane de lei.

Ancheta socială, obligatorie pentru studenții cu părinți plecați

Regulile publicate în octombrie de facultățile UAIC stabilesc că studenții care au cel puțin un părinte angajat sau domiciliat în străinătate trebuie să prezinte anchetă socială. Aceeași obligație există atunci când niciun membru al familiei nu realizează venituri.

Prevederea este menționată explicit de Facultatea de Litere, Facultatea de Educație Fizică și Sport și Facultatea de Geografie și Geologie. Nu este suficient ca studentul să declare că părintele lucrează în Italia, Germania sau alt stat. Veniturile salariale, pensiile, indemnizațiile și alte forme de sprijin obținute peste hotare trebuie luate în calcul, conform documentației universității.

Peste 2.100 de studenți sprijiniți la UAIC

Dimensiunea sistemului de burse sociale este reflectată de datele comunicate de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” în septembrie 2026. Între februarie și iulie, 2.160 de studenți au beneficiat de peste 10.700 de burse sociale finanțate din fonduri europene, fiecare în valoare de 925 de lei lunar. Totalul plăților s-a apropiat de 9,4 milioane de lei.

La Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, în mai 2026 au fost raportate 1.758 de burse sociale plătite pentru luna aprilie, tot de câte 925 de lei. Dintre acestea, 720 au revenit unor studenți eligibili care nu primiseră finanțare în primul semestru, din cauza fondurilor insuficiente.

Cine poate primi bursa și până când se depun dosarele

Pentru semestrul I din 2026–2027, plafonul de venit stabilit la UAIC este de 2.699 de lei net lunar pe membru de familie. Bursele sociale sunt destinate studenților de la buget, înmatriculați la învățământ cu frecvență, cu vârsta sub 35 de ani. Pentru anii superiori este necesară acumularea a minimum 20 de credite în semestrul precedent.

Facultățile de Drept, Litere, Chimie, Informatică și Educație Fizică și Sport au publicat documentația pentru actuala sesiune. Dosarele se depun între 19 și 30 octombrie 2026. La Litere, de exemplu, documentele sunt primite în sala A120, între orele 9.00 și 11.00.

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