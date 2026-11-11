Control judiciar pentru patru agresori din Voinești

* patru tineri din Iași, sub control judiciar pentru 60 de zile după ce au agresat un bărbat vulnerabil, la Voinești

Patru tineri, cu vârste între 17 și 30 de ani, au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzați de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit polițiștilor, incidentul s-ar fi petrecut pe 18 octombrie, în fața locuinței unui bărbat de 32 de ani, din comuna Voinești. Profitând de starea vădită de vulnerabilitate a acestuia, cei patru l-ar fi agresat fizic.

Suspecții au fost reținuți pentru 24 de ore, la data de 9 noiembrie, de polițiștii Secției nr. 4 Poliție Rurală Miroslava. O zi mai târziu, aceștia au fost prezentați instanței, care a dispus plasarea lor sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Bilanțul acțiunilor polițiștilor ieșeni

În cadrul acțiunilor desfășurate marți la nivelul județului Iași pentru menținerea ordinii și siguranței publice, polițiștii au organizat nouă acțiuni și au intervenit la 102 evenimente, dintre care 99 au fost sesizate prin 112.

În urma controalelor, au fost aplicate 313 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 168.354 de lei, și au fost constatate 27 de infracțiuni. Andrei TURCU