* instituțiile publice au atribuit, într-un singur an, achiziții directe de zeci de milioane de lei unor companii din județul Iași * pentru unele, valoarea comenzilor depășește cifra de afaceri anuală

Cinci firme din județul Iași au acumulat în 2025 nu mai puțin de 1.370 de achiziții directe, cu o valoare totală de 66,1 milioane de lei. În același an, societățile au raportat împreună o cifră de afaceri de 26 de milioane de lei. Comparația dintre datele din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) și bilanțurile Ministerului Finanțelor arată cât de importantă este piața contractelor cu statul pentru o parte a mediului de afaceri ieșean.

O firmă din Iași, aproape 25 de milioane în achiziții directe

CRISBO COMPANY, firmă de inginerie și consultanță tehnică, s-a aflat în fruntea clasamentului ieșean al achizițiilor directe din 2025: 474 de operațiuni, în valoare de 24,63 milioane de lei. Cifra sa de afaceri a fost de 8,94 milioane de lei, iar profitul net a depășit trei milioane. Printre cumpărătorii din istoricul firmei apar administrații din Galați și din mai multe comune ale țării.

SPES CONSULTING, activă în consultanța pentru afaceri, a figurat cu 279 de achiziții directe, însumând 10,98 milioane de lei. Bilanțul societății indică afaceri de șase milioane de lei și un profit net de trei milioane.

INTEGRA BUSINESS CONSULTING a înregistrat 245 de achiziții directe, în valoare de 10,81 milioane de lei, comparativ cu afacerile de 3,59 milioane de lei din 2025. Pentru CREATIV CONSULT, sistemul a consemnat 210 achiziții, în valoare de 9,87 milioane de lei, în timp ce cifra de afaceri a fost de 3,84 milioane.

RIVA SYSTEMS, societate din Valea Lupului, completează grupul: 162 de achiziții directe, de 9,86 milioane de lei, și afaceri raportate de 3,69 milioane de lei.

Contractele pleacă din Iași, dar clienții sunt din toată țara

Firmele înregistrate în județul Iași nu câștigă exclusiv comenzi de la autoritățile locale. Printre instituțiile care apar în istoricul achizițiilor INTEGRA BUSINESS CONSULTING se numără primăriile din Dărmănești, Milișăuți și Săveni. În cazul SPES CONSULTING, au fost identificate achiziții ale autorităților din Ciurea, Mărășești și Scânteia.

Lista furnizorilor ieșeni ai instituțiilor publice este însă mult mai lungă. De exemplu, ADSERVIO SOCIAL INOVATION a figurat în 2025 cu 424 de achiziții directe, în valoare de 11,58 milioane de lei. Societatea a raportat o cifră de afaceri de 18,22 milioane de lei. Prin urmare, nu toate companiile care vând statului au contracte publice a căror valoare depășește afacerile anuale.

O achiziție atribuită în 2025 nu este neapărat plătită integral în 2025. Contractele se pot derula pe mai mulți ani, pot fi modificate sau executate parțial. În plus, cifra de afaceri din bilanț reflectă vânzările contabilizate, nu totalul contractelor semnate în acel an.

Prin urmare, faptul că suma achizițiilor directe depășește cifra de afaceri nu dovedește automat dependența financiară a firmei de stat. Datele arată totuși un lucru clar: pentru numeroși furnizori ieșeni, instituțiile publice constituie o piață de milioane de lei.

Dan DIMA