Situație tot mai îngrijorătoare la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” din Iași. Virozele respiratorii sunt în creștere, apar primele cazuri de gripă, iar Centrul Antirabic este luat cu asalt de persoane mușcate sau zgâriate de animale. Cifrele sunt alarmante: în octombrie, 226 de persoane au avut nevoie de evaluare și profilaxie antirabică, față de 184 în septembrie!

Nici infecțiile respiratorii nu dau semne de liniștire. În ultima săptămână analizată, 26 octombrie – 1 noiembrie, au fost înregistrate 32 de cazuri, față de 25 în intervalul precedent.

La nivel lunar, numărul pacienților a crescut de la 126 în septembrie la 141 în octombrie. Medicii se confruntă cu pneumonii, infecții respiratorii, sepsisuri și primele cazuri de gripă clinică.

Cele mai vulnerabile victime sunt vârstnicii și bolnavii cronici, la care complicațiile pot ajunge până la insuficiență respiratorie și internare la Terapie Intensivă.

Avertisment șocant privind rabia

În județ sunt semnalate focare în mediul silvic și domestic, cu vulpi, șacali, câini și bovine. Rabia umană are o mortalitate de aproape 100% odată cu apariția simptomelor, iar medicii insistă ca orice mușcătură, zgârietură sau contact al salivei unui animal suspect cu o rană ori mucoasă să fie tratat ca o urgență medicală. Prezentarea la spital trebuie făcută imediat, fără a aștepta apariția simptomelor.

Medicii recomandă vaccinarea antigripală, igiena mâinilor și evitarea automedicației, în special a antibioticelor luate fără indicație. Febra persistentă, dificultățile de respirație și deteriorarea bruscă a stării generale impun evaluare medicală urgentă.

Două fronturi de alarmă pentru Iași: infecțiile respiratorii și expunerea la animale pot transforma o problemă aparent banală într-o tragedie! Nicoleta ZANCU