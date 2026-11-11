Centura Iași Est, îngropată în greșeli și hârtii

* CNAIR a respins documentația, deși s-a plătit deja 60% din contract! * promisiunea: documentația va fi gata până la finalul lui 2026

Varianta Ocolitoare Iași Est, proiect așteptat să descongestioneze traficul și să ofere o alternativă rutieră importantă în zona metropolitană, se împotmolește în documentații incomplete și corecturi.

Deși studiile de teren au fost finalizate, CNAIR a descoperit neconformități și lipsuri în Studiul de Fezabilitate transmis de firma contractată și a cerut refacerea și completarea acestuia!

Prestatorul Proiect-Construct Regiunea Transilvania SRL a transmis documentația pe 10 august 2026, însă aceasta nu a trecut de verificarea beneficiarului. Acum, consultantul trebuie să integreze observațiile CNAIR, iar oficialii estimează că documentația tehnică ar putea fi recepționată abia până la sfârșitul anului 2026. Atenție însă: termenul depinde de capacitatea firmei de a remedia problemele semnalate.

Proiectul înaintează cu pași mici

Între timp, a fost depusă documentația pentru Avizul de gospodărire a apelor, a fost întocmit Raportul de Audit de Siguranță Rutieră și sunt analizate geometria nodurilor rutiere, dotările și împărțirea investiției în loturi. Urmează și decizia autorității de mediu privind necesitatea evaluării impactului asupra mediului.

Un detaliu important: accesul rutier către viitorul Spital Regional Iași este o condiție obligatorie pentru implementarea soluției selectate. Cu alte cuvinte, centura trebuie să asigure și conectivitatea acestei investiții majore.

Și mai surprinzător este că, deși documentația nu este încă recepționată, plățile către prestator reprezintă deja aproximativ 60% din valoarea contractului!

Iar până la asfalt este cale lungă: după finalizarea studiului urmează mai multe avize, aprobarea indicatorilor tehnico-economici și abia apoi licitația pentru proiectare și execuție.

Așadar, centura Iașiului Est rămâne, deocamdată, un proiect pe hârtie. Sfârșitul lui 2026 este noul reper pentru documentație, nu pentru începerea lucrărilor! Daniel BACIU