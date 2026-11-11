Alertă de poluare în Iași. Valori alarmante la Tomești și Ungheni!

Aerul din județul Iași ridică semne serioase de îngrijorare! Buletinul oficial de ieri, 10 noiembrie, indică valori crescute ale poluării în mai multe puncte de monitorizare, cu niveluri alarmante de particule fine PM2.5. Cele mai mari concentrații au fost înregistrate la Bosia-Ungheni și Tomești, unde poluarea a atins valori care impun prudență din partea populației.

La stația IS-6 Bosia-Ungheni s-au măsurat 148,40 µg/m³ de PM2.5, iar la Tomești concentrația a ajuns la 75,59 µg/m³. Nici municipiul Iași nu a scăpat: stația Decebal-Cantemir a înregistrat 56,27 µg/m³ de PM2.5, în timp ce la Oancea-Tătărași s-au măsurat 64,76 µg/m³ de dioxid de azot (NO2).

Specialiștii pun aceste valori pe seama arderilor de combustibili pentru încălzirea locuințelor și prepararea hranei, dar și a condițiilor meteorologice nefavorabile. Calmului atmosferic și inversiunii termice li se adaugă acumularea emisiilor provenite din sursele locale, ceea ce împiedică dispersia poluanților.

Avertismentul este important mai ales pentru copii, vârstnici și persoanele cu afecțiuni respiratorii sau cardiovasculare. Autoritățile recomandă reducerea efortului fizic în aer liber și evitarea activităților solicitante atunci când apar simptome precum tusea, durerile în gât sau iritațiile oculare.

Iașul respiră tot mai greu, iar cifrele oficiale arată că problema nu se limitează la marile bulevarde, ci afectează și localitățile din județ!

Daniel BACIU