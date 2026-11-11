Iașul devine o galerie de artă în aer liber! 23 de echipe pregătesc vitrine de poveste, cu premii de 10.500 de euro

Iașul se pregătește să arate altfel de Sărbători! 23 de echipe formate din comercianți, artiști, designeri și creativi locali vor transforma vitrinele și fațadele magazinelor în adevărate decoruri artistice, într-un proiect care promite să schimbe peisajul urban și să atragă ieșenii la plimbare prin oraș.

Inițiativa „Vitrine de Poveste”, lansată de Asociația C.R.A.F.T. și Camera de Comerț și Industrie Iași, a adunat echipe care vor amenaja spații comerciale din Piața Unirii, pietonalul Ștefan cel Mare, Lăpușneanu, Sărărie, Copou, Arcu, Păcurari, Podu Roș și Nicolina. În total, vor fi valorificați peste 130 de metri liniari de spațiu urban.

Inițiativa este una atractivă și financiar: fondul total de premiere ajunge la 10.500 de euro. Concursul are trei categorii – vitrine mici, vitrine ample și fațade și intrări –, iar premiile sunt de 2.000, 1.000 și 500 de euro pentru fiecare categorie. Clasamentul va fi stabilit în proporție egală prin votul publicului și evaluarea unui juriu de specialitate.

Amenajările trebuie finalizate până pe 27 noiembrie. Din 28 noiembrie va fi lansat traseul cultural și va începe votul, fiecare vitrină urmând să aibă un cod QR. Pentru validarea opțiunii, vizitatorii vor trebui să scaneze cel puțin trei vitrine diferite.

Competiția și jurizarea se vor încheia pe 20 decembrie, iar câștigătorii vor fi anunțați la gala din 22 decembrie.

Proiectul beneficiază de 20.000 de lei de la Consiliul Local, pentru dezvoltarea platformei digitale, hărții interactive și sistemelor de înscriere și vot. Fondul de premiere și desfășurarea concursului sunt susținute din surse proprii și sponsorizări private. Carmen DEACONU