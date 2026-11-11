Iașul dă lovitura în educația digitală! UAIC câștigă patru dintre bursele naționale ANIS

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a obținut patru distincții la cea de-a IX-a ediție a programului Bursele ANIS, confirmând performanțele cadrelor didactice ieșene în integrarea tehnologiilor digitale în învățământul universitar.

Premiile au fost acordate în cadrul galei desfășurate pe 10 noiembrie, la Timișoara, unde au fost recompensate proiecte care propun metode inovatoare de predare și pregătire a studenților pentru cerințele actuale ale pieței muncii.

Cele patru proiecte premiate la UAIC acoperă domenii precum dreptul noilor tehnologii, cloud computing, psihologie și securitate informatică.

La Facultatea de Drept, asist. univ. dr. Aura Elena Amironesei a câștigat la categoria „Tech for All” cu proiectul „Dreptul noilor tehnologii”, care introduce în activitățile de seminar aplicații practice privind inteligența artificială, contractele inteligente, semnăturile electronice și identitatea digitală.

La Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, doctoranda Lilia Eliana Pop Apreutesei a obținut premiul la categoria „Cloud Computing”, cu proiectul „Cloud Your Way – Învățare personalizată”. Acesta transformă laboratoarele în experiențe apropiate de mediul profesional, în care studenții proiectează soluții pentru clienți și analizează costurile, performanța și securitatea acestora.

Un alt premiu „Tech for All” a revenit lect. univ. dr. Oara Prundeanu, de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, pentru proiectul „CABINETUL 214 – De la date la decizie”. Inițiativa presupune o simulare digitală prin care studenții își dezvoltă abilitățile de interpretare a datelor statistice și de fundamentare a deciziilor profesionale.

Cea de-a patra distincție a fost obținută de asist. univ. dr. Ciprian-Alin Simion, de la Facultatea de Informatică, la categoria „Cybersecurity”. Proiectul său urmărește modernizarea laboratoarelor de Securitatea Sistemelor de Operare și Sisteme Malițioase, prin exerciții de tip Capture The Flag și investigații asupra fișierelor digitale, pentru dezvoltarea competențelor de identificare și analiză a vulnerabilităților informatice.

Ediția din 2026 a programului Bursele ANIS a acordat 21 de granturi, fiecare în valoare de 5.000 de euro, în nouă categorii tehnologice. Competiția a reunit 57 de proiecte, dintre care 35 au ajuns în etapa finală de evaluare. Au participat cadre didactice din opt centre universitare din România, cu sprijinul unui număr record de 16 companii din industria IT.

Cele patru premii obținute consolidează prestigiul UAIC și demonstrează că universitatea ieșeană investește în metode moderne de predare, tehnologii emergente și pregătirea unei noi generații de specialiști conectați la realitățile digitale. Carmen DEACONU