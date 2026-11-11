Investiții de peste 3,4 milioane de lei în energie verde la două școli speciale din Iași

* fiecare dintre cele două unități va beneficia de un sistem fotovoltaic cu o putere instalată de 50 kWp, o capacitate de stocare de 150 kWh și două pompe de căldură aer-apă, fiecare cu o putere termică de 50 kW

Două unități de învățământ din Iași vor beneficia de investiții importante în energie regenerabilă, printr-un proiect în valoare totală de peste 3,4 milioane de lei, pregătit de Consiliul Județean Iași pentru finanțare europeană prin Fondul pentru Modernizare.

Proiectul „Tranziție verde și independență energetică” vizează Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” și Colegiul Tehnic „Ion Holban” și va fi dezbătut în ședință de urgență, astăzi, la Consiliul Județean. Investițiile presupun instalarea unor sisteme fotovoltaice, a unor capacități de stocare a energiei și a unor pompe de căldură, pentru reducerea consumului din rețeaua publică și a cheltuielilor de funcționare.

Fiecare dintre cele două unități va beneficia de un sistem fotovoltaic cu o putere instalată de 50 kWp, o capacitate de stocare de 150 kWh și două pompe de căldură aer-apă, fiecare cu o putere termică de 50 kW. Instalațiile vor include câte 100 de panouri fotovoltaice monocristaline și două invertoare trifazate.

Potrivit studiilor de fezabilitate, fiecare sistem ar urma să producă aproximativ 59.857 kWh de energie electrică anual, acoperind circa 78% din consumul anual de referință al fiecărei instituții. Reducerea estimată a emisiilor de gaze cu efect de seră este de 35,23 tone de CO₂ pe an pentru fiecare obiectiv.

Valoarea investiției la Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” este de 1.657.243,50 lei, inclusiv TVA, în timp ce pentru Colegiul Tehnic „Ion Holban” sunt prevăzuți 1.751.145,50 lei, inclusiv TVA.

În total, proiectul se ridică la 3.408.389 de lei, din care 2.735.767 de lei reprezintă cheltuieli eligibile, iar 672.622 de lei sunt cheltuieli neeligibile, care vor fi suportate din bugetul județului Iași.

Consiliul Județean Iași urmează să aprobe depunerea proiectului, încheierea acordului de parteneriat cu cele două instituții de învățământ și asigurarea contribuției financiare locale. Președintele CJ Iași, Costel Alexe, va fi împuternicit să semneze documentele necesare obținerii finanțării și implementării investiției.

Prin acest proiect, autoritățile județene urmăresc reducerea facturilor la energie, creșterea independenței energetice a celor două unități de învățământ și diminuarea impactului asupra mediului. Carmen DEACONU