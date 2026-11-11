* un licean de la „Grigore Moisil”, premiat împreună cu fratele său în, SUA pentru un sistem de verificare a prospețimii cărnii, are îm lucru un proiect interesant * cercetarea ar putea contribui, în viitor, la dezvoltarea unor dispozitive care avertizează astronauții asupra expunerii la radiații

Un material capabil să-și modifice culoarea în prezența radiațiilor ar putea deveni, într-o zi, un semnal de avertizare pentru astronauți. Aceasta este una dintre aplicațiile urmărite de Surya-Silviu Salian, elev la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, care a investigat în laborator proprietățile hackmanitului sintetic. Cercetarea a fost pregătită pentru concursul național RoSEF de la Suceava, iar pe 11 noiembrie a ajuns în atenția publicului la TECHNOVERS 2026, târgul de inovație de la Palas Iași.

RoSEF (Romanian Science and Engineering Fair) este una dintre competițiile naționale importante dedicate cercetării realizate de elevi. Ediția din 2026, desfășurată recent la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, a reunit peste 180 de elevi din peste 20 de județe, cu 92 de proiecte.

Surya-Silviu Salian cunoaște deja performanța internațională. În 2025, împreună cu fratele său, Shaan, a câștigat medalia de aur la RoSEF pentru proiectul „ChromaVer”, un sistem de verificare a prospețimii cărnii. Cei doi au reprezentat ulterior România la Regeneron ISEF 2026, în Statele Unite, unde au obținut premiul al IV-lea la categoria Chimie.

Trei probe, trei reacții la radiațiile UV

Hackmanitul este un material din familia sodalitei, cunoscut pentru o proprietate neobișnuită: sub influența radiațiilor ultraviolete poate căpăta o nuanță violetă, apoi revine treptat la culoarea inițială, la lumină sau prin încălzire. Fenomenul poartă numele de tenebrescență și stă la baza interesului pentru senzori vizuali reutilizabili.

În proiectul intitulat „Sinteza și caracterizarea hackmanitului sintetic: Investigarea tenebrescenței pentru aplicații funcționale”, elevul a pregătit trei variante de material, folosind clorură de potasiu, clorură de sodiu și clorură de litiu. A adaptat o metodă de sinteză asistată de microunde și a comparat comportamentul probelor la expunerea la UV.

Rezultatele au fost diferite. Două probe au emis lumină portocalie, iar a treia, lumină galbenă. În cazul variantei preparate cu clorură de sodiu, emisia portocalie a fost mai uniformă. Analizele optice prezentate în documentație indică și un răspuns fotoindus al uneia dintre probe, însă identificarea exactă a materialului și confirmarea tenebrescenței necesită investigații suplimentare.

De la laboratorul din Iași la costumele astronauților

Miza cercetării este utilizarea unui material sensibil la radiații în dispozitive care funcționează fără alimentare electronică proprie. Un posibil scenariu descris în proiect presupune aplicarea unor straturi de material pe costumele astronauților sau pe exteriorul navelor spațiale. Modificările optice ar putea oferi informații despre expunere, dacă materialul va fi validat și calibrat pentru radiațiile relevante în spațiu.

„Un astfel de indicator nu ar opri radiațiile și nu ar înlocui sistemele de protecție, dar ar putea contribui la monitorizarea expunerii. Alte aplicații investigate sunt ecusoanele care avertizează asupra radiațiilor UV și cernelurile de securitate utilizate împotriva falsificăriiȚ, a spus Silviu.

Surya-Silviu Salian a lucrat sub coordonarea profesoarei Lăcrămioara Popa, de la liceul ieșean, cu sprijinul științific al conferențiarelor universitare Nicoleta Cornei și Maria Ignat, de la Facultatea de Chimie a Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

La TECHNOVERS 2026, organizat de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, publicul a avut ocazia să descopere proiecte din robotică, medicină, inteligență artificială și inginerie. Printre tehnologiile anunțate s-au aflat o inimă artificială, roboți mobili și sisteme inteligente de monitorizare medicală. Expoziția din Atriumul Palas a făcut parte din Săptămâna Inovării TUIASI, desfășurată între 11 și 18 noiembrie, și a adus împreună elevi, studenți, cercetători și companii tehnologice. Evenimentul a inclus și participarea echipelor de robotică de la liceele „Grigore Moisil”, Paradis și Colegiul „Varlaam Mitropolitul”.

Maura ANGHEL