* o înmormântare poate costa la Iași aproape 19.000 de lei, numai pentru pachetul funerar * familiile plătesc separat, în funcție de situație, locul de veci, monumentul și alte servicii * ajutorul de deces este de 9.192 de lei, iar pe lista DSP figurează 53 de operatori funerari

Moartea a devenit și o afacere de mii de euro. La Iași, organizarea unei înmormântări poate însemna cheltuieli considerabile pentru o familie care, în câteva zile, trebuie să plătească sicriul, transportul, pregătirea persoanei decedate, ceremonia și pomenirea. Tarifele publicate de firmele de profil arată diferențe de peste 12.000 de lei între pachetele economice și cele de lux.

Pachete funerare de până la 18.500 de lei

Ofertele publicate de operatorii ieșeni arată cât de mult poate varia costul unei înmormântări. Firma Morfeu afișează șase pachete pentru înhumare, cu prețuri de 5.900, 6.400, 7.800, 9.500, 12.500 și 18.500 de lei. Diferențele sunt date de produsele și serviciile incluse, de la modelul sicriului până la articolele rituale și personalul implicat în organizare.

Pachetul economic, de 5.900 de lei, cuprinde sicriul, accesoriile funerare, transportul pentru depunere, coliva, articolele necesare ceremoniei și 15 pachete cu mâncare. Variantele superioare ajung la sume echivalente cu câteva mii de euro, fără ca acestea să reprezinte obligatoriu costul final suportat de familie.

Există și firme care facturează fiecare serviciu separat. Petru și Pavel Funerare publică prețuri orientative de la 900 de lei pentru un sicriu, 550 de lei pentru transportul funerar urban și 715 lei pentru cel rural. Tanatopraxia, procedura de conservare și pregătire a persoanei decedate, costă 750 de lei, iar păstrarea într-un spațiu frigorific, 200 de lei pe zi.

La acestea se adaugă, după caz, 300 de lei pentru preluarea de la domiciliu, 300 de lei pentru manipulare și 250 de lei pentru organizarea ceremoniei. Numai un sicriu economic, transportul urban, pregătirea persoanei decedate și o cruce simplă de lemn însumează 2.350 de lei. Calculul acoperă însă doar patru componente, nu întreaga înmormântare.

Locul de veci și pomenirea măresc nota de plată

Cheltuielile nu se opresc la serviciile firmei funerare. Familiile trebuie să ia în calcul și taxele pentru concesionarea locului de înhumare, săparea și amenajarea gropii, folosirea capelei și întreținerea mormântului.

Servicii Publice Iași publică pe site tarife pentru concesionări și operațiuni funerare, dar pagina face trimitere la o grilă actualizată în 2016, astfel că valorile necesită reconfirmare pentru anul 2026.

Un capitol separat îl reprezintă masa de pomenire, al cărei cost depinde de numărul participanților și de meniul ales. Coroanele, aranjamentele florale și monumentele din marmură sau granit pot adăuga alte cheltuieli. Prin urmare, două familii care aleg pachete funerare cu prețuri asemănătoare pot ajunge la note de plată foarte diferite.

Ajutorul de deces nu acoperă orice înmormântare

În 2026, ajutorul de deces acordat pentru un asigurat sau pensionar este de 9.192 de lei, cuantum aplicabil din 30 martie. În cazul decesului unui membru de familie neasigurat al unui asigurat sau pensionar, suma este de 4.596 de lei, în condițiile legii.

Sprijinul financiar poate acoperi un pachet funerar economic, dar devine insuficient în cazul serviciilor mai costisitoare. La un pachet de 12.500 de lei, diferența față de ajutorul de deces ajunge la 3.308 lei. Pentru cel de 18.500 de lei, familia trebuie să suporte încă 9.308 lei, fără eventualele cheltuieli suplimentare.

Ajutorul se achită, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, în termen de trei zile lucrătoare de la solicitarea însoțită de documentele necesare.

53 de operatori funerari în județul Iași

Piața serviciilor funerare acoperă atât municipiul Iași, cât și orașele și comunele județului. Lista Direcției de Sănătate Publică Iași cuprinde 53 de operatori autorizați. Dintre aceștia, numai opt figurează explicit cu activități care reunesc îngrijirile mortuare, transportul funerar și comercializarea articolelor funerare. Ceilalți sunt înscriși pentru transport funerar, în unele cazuri și pentru vânzarea produselor specifice. Operatorii sunt prezenți în Iași, Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău și localități rurale precum Miroslava, Holboca, Deleni, Ruginoasa, Răducăneni sau Focuri.

Dan DIMA