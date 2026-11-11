* județul Iași participă pentru prima dată la unul dintre cele mai ample programe naționale de educație ecologică * profesorii și elevii vor transforma materialele refolosibile în spații de învățare, lectură și recreere, în cadrul unui proiect care a ajuns în 36 de județe

Deșeurile pot deveni materiale educaționale, iar curțile școlilor se pot transforma în grădini, biblioteci în aer liber și ateliere de creație. Aceasta este provocarea lansată unităților de învățământ din județul Iași prin „Caravana Reciclării Creative”, program național ajuns la ediția a V-a, desfășurată în anul școlar 2026–2027. Inițiativa este organizată de Asociația PlaYouth, în parteneriat cu OSCAR Downstream, și urmărește dezvoltarea unor obiceiuri responsabile față de mediu, prin activități practice.

100 de profesori din Iași, implicați în proiect

Pentru județul Iași sunt prevăzute 20 de unități de învățământ participante, fiecare reprezentată de o echipă formată din cinci cadre didactice. În total, 100 de profesori ieșeni ar urma să coordoneze activitățile desfășurate împreună cu elevii.

Noua ediție include alte șapte județe: Botoșani, Suceava, Vaslui, Vrancea, Galați, Brăila și Tulcea. Potrivit materialului de prezentare, în cele opt județe noi s-au înscris 200 de echipe de profesori, selecția urmărind participarea a câte 20 de școli din fiecare județ.

Profesorii învață cum se realizează colectarea selectivă, cum pot fi reutilizate materialele și cum se amenajează spații educaționale cu resurse existente în școli.

Fiecare unitate participantă are de construit cinci zone tematice: un spațiu pentru colectarea selectivă, unul dedicat păsărilor, o grădină, o zonă de lectură și un atelier de reciclare creativă. Elevii vor putea confecționa obiecte utile din materiale recuperate, vor amenaja spații verzi și vor învăța să reducă risipa.

Peste 123.000 de elevi implicați în edițiile precedente

Caravana Reciclării Creative a început în 2023, în patru județe, și s-a extins treptat. Înaintea ediției actuale, programul ajunsese în 28 de județe, iar prin includerea Iașului și a celorlalte șapte județe din estul țării, acoperirea crește la 36.

Infograficul de prezentare indică, pentru perioada 2023–2026, un total cumulat de 747 de echipe școlare, 3.735 de profesori și 123.000 de elevi implicați direct. Același bilanț menționează 210.000 de părinți participanți și 365.000 de beneficiari indirecți. Totodată, 20 dintre cele 28 de județe participante anterior au continuat activitățile după prima ediție.

„Ne dorim ca educația pentru mediu să fie cât mai practică și mai ușor de înțeles pentru copii”, a declarat Ana Stănescu, președinta Asociației PlaYouth, la prezentarea noii ediții.

Proiectul are și o componentă competitivă. Echipele vor transmite rapoartele de activitate până la 16 mai 2027, urmând ca evaluarea să se desfășoare până la mijlocul lunii iunie. Câștigătorii vor fi anunțați pe 18 iunie.

Pentru fiecare dintre cele opt județe noi sunt prevăzute patru categorii de recompense. Marele premiu constă într-o tabără de animație socio-educativă și creativitate pentru cei cinci profesori ai echipei câștigătoare. Celelalte distincții includ materiale educaționale, rechizite și participări la ateliere de formare.

Pentru școlile din Iași, miza depășește concursul. Cele cinci spații amenajate trebuie să rămână funcționale și după încheierea programului, astfel încât noile generații de elevi să poată utiliza resursele create. În acest fel, educația ecologică nu se limitează la activitățile din „Săptămâna Verde”, ci poate deveni parte a vieții cotidiene din școală.

Clara DIMA