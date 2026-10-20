Evaluarea Națională 2027: au fost stabilite datele examenelor

Ministerul Educației și Cercetării a publicat calendarul final al Evaluării Naționale din 2027, examenul care va decide admiterea absolvenților de clasa a VIII-a la liceu. Elevii vor susține probele scrise în luna iunie, iar rezultatele finale, după contestații, vor fi afișate pe 7 iulie. Au fost stabilite și datele simulării naționale, programate în martie.

Potrivit calendarului publicat de minister, prima probă scrisă, cea la Limba și literatura română, va avea loc pe 22 iunie 2027. Două zile mai târziu, pe 24 iunie, elevii vor susține proba la Matematică.

Pentru absolvenții care aparțin minorităților naționale, proba scrisă la Limba și literatura maternă este programată pe 25 iunie 2027.

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 30 iunie, până la ora 12:00. Tot în acea zi, elevii și părinții vor putea solicita vizualizarea lucrărilor și vor putea depune contestații. Aceste proceduri vor continua și pe 1 și 2 iulie.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 7 iulie 2027.

Simularea Evaluării Naționale se desfășoară în martie

Elevii de clasa a VIII-a vor avea ocazia să își testeze cunoștințele înaintea examenului propriu-zis, în cadrul simulării naționale programate în perioada 16–18 martie 2027.

Calendarul simulării este următorul:

16 martie 2027: Limba și literatura română;

17 martie 2027: Matematică;

18 martie 2027: Limba și literatura maternă.

Rezultatele simulării vor fi comunicate pe 30 martie 2027.

Simularea le oferă elevilor posibilitatea de a-și evalua nivelul de pregătire înaintea examenului din vară și de a identifica materiile sau capitolele pentru care au nevoie de pregătire suplimentară.

Calendarul oficial stabilește astfel principalele repere pentru elevii care vor absolvi clasa a VIII-a în anul școlar 2026–2027, precum și pentru părinții și profesorii care îi pregătesc pentru unul dintre cele mai importante examene din parcursul școlar.