* Iașul se situează pe locul 738 la nivel mondial și pe poziția a cincea în România în clasamentul StartupBlink 2026 * platforma internațională evidențiază 30 de startupuri asociate orașului, printre care MobileXpense, Flixier și ThinkOut

Iașul se află printre primele cinci ecosisteme de startupuri din România, potrivit clasamentului internațional StartupBlink 2026. Orașul ocupă poziția 738 la nivel mondial și locul 58 în Europa de Est, într-o evaluare care urmărește activitatea companiilor inovatoare, investițiile atrase și condițiile de dezvoltare a afacerilor. Platforma prezintă 30 de startupuri asociate Iașului, inclusiv companii care dezvoltă produse software pentru clienți internaționali.

Companiile care plasează Iașul pe harta startupurilor

În fruntea listei locale se află MobileXpense, companie specializată în soluții digitale pentru administrarea cheltuielilor de serviciu și a deplasărilor profesionale. StartupBlink îi atribuie un scor de 491 de puncte și indică finanțări cumulate de 23,7 milioane de dolari. Compania are sediul central în Bruxelles, dar operează și la Iași, unde deține un birou în Palas Campus. Prin urmare, finanțările prezentate nu trebuie interpretate drept investiții realizate exclusiv în economia ieșeană. Pe poziția a doua figurează Flixier, dezvoltatorul unei platforme de editare video online. Produsul permite realizarea și procesarea materialelor video direct în browser, fără echipamente performante. StartupBlink îi atribuie 372 de puncte și consemnează o finanțare de 30.000 de dolari. ThinkOut ocupă locul al treilea, cu 237 de puncte. Platforma oferă antreprenorilor instrumente pentru administrarea fluxurilor de numerar, bugetare și prognoze financiare. Finanțările înregistrate în baza StartupBlink ajung la 699.000 de dolari.

Finanțări de peste 24,7 milioane de dolari pentru primele trei companii

Clasamentul include și Nifty Learning, companie care dezvoltă soluții pentru organizarea programelor de instruire a angajaților. Aceasta ocupă locul al patrulea, cu 191 de puncte și finanțări raportate de 272.000 de dolari. Alte nume prezente în clasamentul local sunt Airis Vision, specializată în tehnologii de recunoaștere vizuală bazate pe inteligență artificială, Thinslices, Bytex și OceanoBe Technology. Potrivit StartupBlink, primele trei companii din categoria startupurilor locale cu cele mai mari finanțări — MobileXpense, ThinkOut și Nifty Learning — însumează peste 24,7 milioane de dolari. Suma reprezintă finanțări asociate companiilor, nu investiții confirmate direct în Iași. Diversitatea domeniilor este relevantă pentru economia locală. Pe lângă serviciile IT tradiționale, în clasament apar produse dedicate managementului financiar, educației corporative, automatizării și inteligenței artificiale. Sunt activități în care veniturile pot proveni din comercializarea unor produse proprii, inclusiv pe piețe externe.

StartupBlink analizează ecosistemele antreprenoriale din 1.556 de orașe și 120 de țări. Evaluarea utilizează trei categorii principale de indicatori: numărul și activitatea startupurilor, calitatea ecosistemului și condițiile generale pentru dezvoltarea afacerilor.

Sunt luate în calcul finanțările obținute, performanța companiilor, numărul angajaților și alți indicatori economici. În clasamentul individual al startupurilor, platforma utilizează inclusiv traficul înregistrat de website-urile companiilor. Un alt aspect important privește legătura efectivă dintre firme și oraș. Unele companii sunt dezvoltate local, în timp ce altele au sediul central în străinătate și desfășoară activități prin birouri sau filiale din Iași.

Dan DIMA