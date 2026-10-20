Meditații gratuite pentru admiterea la UMF

O sută de tineri care vor să devină studenţi la Medicină au ocazia să participe la pregătirea gratuită organizată de cadrele didactice de la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa". Cursurile vor fi organizate pentru disciplina Anatomie, pe 24 octombrie, între orele 9.00 şi 11.00, în Amfiteatrul Mare de la Institutul de Anatomie.

La cursul ţinut de prof. univ. dr. Anca Sava, în limita locurilor disponibile, va fi aprofundat capitolul "Bazele chimice ale anatomiei şi fiziologiei" din manualul "Anatomie şi fiziologie umană pentru admiterea la facultăţile de medicină", Krumhardt B, Alcamo IE, Barron's & Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş. „Cei 100 participanţi sunt selectaţi în ordinea înscrierilor. În momentul în care locurile s-au ocupat, formularul de înscriere se dezactivează. Persoanele care doresc să participe trebuie să completeze următorul formular: https://formulare.umfiasi.ro/cursuri-anatomia-si-fiziologia-omului”, transmit cei de la UMF Iaşi. Laura RADU