Prejudiciu uriaș, la Iași! Apartamente promise de mai multe ori unor cumpărători

Percheziții în cinci locații din Iași, într-un dosar de înșelăciune și delapidare cu un prejudiciu estimat la aproximativ 7 milioane de euro. Un bărbat de 33 de ani a fost dus la audieri, după ce anchetatorii au descoperit că, în perioada 2023–2026, mai multe apartamente sau spații din aceeași clădire ar fi fost promise spre vânzare de cel puțin două ori.

Anchetă de amploare la Iași, unde polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale au descins marți, 20 octombrie, în cinci locații, într-un dosar penal cu un prejudiciu uriaș. Sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, anchetatorii investighează o presupusă schemă imobiliară în care aceleași unități locative sau spații cu altă destinație ar fi fost promise mai multor cumpărători.

Potrivit cercetărilor, faptele s-ar fi desfășurat în intervalul 2023–2026, iar prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 7.000.000 de euro. Anchetatorii verifică modul în care mai multe apartamente și spații dintr-un imobil din municipiul Iași ar fi ajuns să fie promise spre vânzare de minimum două ori către persoane fizice sau juridice.

Cinci percheziții și probe ridicate

Polițiștii au efectuat percheziții domiciliare la mai multe imobile din Iași, de unde au ridicat mijloace materiale de probă care urmează să fie analizate în cadrul anchetei.

Un bărbat în vârstă de 33 de ani, bănuit de implicare în faptele investigate, a fost condus la sediul Serviciului de Investigații Criminale Iași pentru audieri.

Dosarul vizează mai multe infracțiuni: înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, fals în declarații, delapidare și participație improprie la înșelăciune, în modalitatea determinării.

La acțiune au participat și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

Ancheta trebuie să stabilească amploarea presupusei fraude

Miza investigației este una considerabilă, având în vedere valoarea prejudiciului estimat și numărul potențial al persoanelor fizice sau juridice afectate. Cercetările trebuie să clarifice împrejurările în care aceleași spații ar fi fost promise în repetate rânduri și să stabilească responsabilitățile celor implicați.

Până la acest moment, informațiile comunicate de polițiști nu precizează numărul exact al persoanelor care ar fi suferit prejudicii și nici identitatea dezvoltatorului imobiliar sau a societăților implicate.

Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege pe parcursul procesului penal. Andrei TURCU