* Comisia Europeană anunță că primele 1,1 milioane de doze de vaccin destinate combaterii a două boli grave ale oilor și caprelor vor fi expediate către România pe 24 octombrie * campania îi vizează și pe crescătorii din județul Iași, unde în august a fost confirmat un focar de variolă ovină, care a dus la sacrificarea a aproximativ 600 de animale

Crescătorii de ovine și caprine din România așteaptă livrarea primelor vaccinuri împotriva variolei ovine și caprine și a pestei micilor rumegătoare, două boli care au provocat pierderi în ferme și au afectat comerțul cu animale vii. Comisia Europeană a anunțat că 1,1 milioane de doze ar urma să fie expediate pe 24 octombrie, după mai multe săptămâni de discuții cu autoritățile române. Măsura are importanță și pentru județul Iași, unde în această vară a fost confirmat un focar de variolă ovină într-o exploatație din comuna Popești.

Aproximativ 600 de oi, sacrificate într-o fermă din Iași

Pe 1 august 2026, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Iași a confirmat prezența variolei ovine într-o exploatație cu aproximativ 600 de animale din localitatea Popești. Suspiciunea apăruse după înregistrarea unor mortalități în efectiv, iar probele trimise la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală din București au confirmat boala.

Centrul Local de Combatere a Bolilor Iași a decis eliminarea animalelor receptive din exploatația afectată și instituirea unor măsuri stricte pentru împiedicarea răspândirii virusului. În jurul fermei au fost stabilite o zonă de protecție cu raza de cinci kilometri și una de supraveghere de 20 de kilometri.

Intervenția a evidențiat riscurile cu care se confruntă crescătorii ieșeni în cazul apariției unor boli contagioase. Dincolo de pierderea animalelor, măsurile sanitar-veterinare pot afecta circulația efectivelor, activitatea comercială și veniturile fermierilor.

Restricțiile locale au fost însoțite de măsuri adoptate la nivel național. În iulie 2026, autoritățile sanitar-veterinare au dispus suspendarea temporară a circulației ovinelor și caprinelor, cu anumite excepții aprobate de DSVSA, pentru limitarea riscului de răspândire a pestei micilor rumegătoare.

Vaccinurile ar urma să fie expediate pe 24 octombrie

Potrivit informațiilor comunicate de Comisia Europeană, România urmează să primească 800.000 de doze de vaccin împotriva variolei ovine și caprine și 300.000 de doze împotriva pestei micilor rumegătoare.

Expedierea este estimată pentru sâmbătă, 24 octombrie 2026. Deocamdată, nu a fost anunțată data la care transportul va ajunge efectiv în țară și nici calendarul distribuirii dozelor către județe.

Planul de vaccinare aprobat la nivel european prevede o abordare diferențiată. În județele Tulcea și Constanța este programată imunizarea împotriva ambelor boli, în timp ce în restul țării, inclusiv în Iași, vaccinarea vizează variola ovină și caprină.

Obiectivul este limitarea riscului epidemiologic și crearea condițiilor pentru reluarea exporturilor de animale vii, afectate de restricțiile impuse în urma apariției bolilor.

România are nevoie de aproximativ 10 milioane de doze

Transportul pregătit de Comisia Europeană reprezintă numai o primă etapă a campaniei. Autoritățile române estimează un necesar total de aproximativ 10 milioane de doze, diferența urmând să fie acoperită prin achiziții suplimentare.

Reprezentanții Comisiei Europene au explicat că băncile comunitare de vaccinuri sunt destinate intervențiilor de urgență și nu pot asigura integral necesarul unei campanii naționale. O parte din rezerve trebuie păstrată pentru eventuale focare apărute în alte state.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor pregătește procedurile de achiziție pentru cantitățile suplimentare, încercând să evite utilizarea unui număr mare de produse provenite de la producători diferiți.

Livrarea vaccinurilor a provocat nemulțumiri și la nivel guvernamental. Vicepremierul Tánczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii, a criticat întârzierea transportului, susținând că România primise asigurări privind expedierea rapidă a dozelor încă de la începutul lunii septembrie.

Sosirea vaccinurilor nu va însemna automat ridicarea restricțiilor comerciale. Reluarea exporturilor va depinde de evoluția situației epidemiologice, de aplicarea programului de imunizare și de îndeplinirea condițiilor sanitar-veterinare impuse de autoritățile competente.

Dan DIMA