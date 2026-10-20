* elevi din Iași, Botoșani și Vaslui primesc o șansă în plus să ajungă la facultate * o nouă etapă de selecție din proiectul european EduACCES se încheie pe 23 octombrie, când vor fi anunțate rezultatele finale

Pentru zeci de adolescenți din Moldova, facultatea ar putea deveni o premieră în familie. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași derulează o nouă etapă de selecție în proiectul EduACCES, destinat tinerilor care întâmpină dificultăți în continuarea studiilor. În această sesiune sunt prevăzuți minimum 60 de beneficiari, iar rezultatele finale vor fi publicate vineri, 23 octombrie 2026.

Cine sunt elevii care pot primi sprijin

Proiectul „Acces la educație, succes în viitor – EduACCES”, derulat în cadrul programului „Primul student din familie”, urmărește să îi ajute pe tinerii din medii dezavantajate să termine liceul, să promoveze Bacalaureatul și să își continue studiile la universitate.

Sunt vizați în special elevii ai căror părinți nu au absolvit o facultate, cei care îndeplinesc condițiile pentru acordarea burselor sociale și elevii de etnie romă. Pot participa și absolvenți din promoțiile 2024–2025 și 2025–2026 care nu au promovat Bacalaureatul, potrivit criteriilor din metodologia oficială.

Selecția se desfășoară în șapte unități de învățământ partenere, dintre care trei sunt din județul Iași: Liceul Tehnologic Economic de Turism, Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” și Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din Răducăneni. Celelalte licee participante se află în Plopenii Mari și Todireni, județul Botoșani, respectiv în Bârlad, județul Vaslui.

Pregătire pentru Bacalaureat și sprijin financiar

Tinerii selectați vor putea beneficia de pregătire suplimentară, activități remediale, consiliere educațională, tutoriat și vizite la universitate. Scopul este reducerea riscului de abandon școlar și pregătirea tranziției către învățământul superior.

Proiectul prevede inclusiv subvenții pentru elevii care participă regulat la activități și îndeplinesc condițiile stabilite, precum și sprijin financiar pentru susținerea Bacalaureatului și continuarea studiilor universitare.

EduACCES are ca obiectiv sprijinirea a 352 de tineri: 162 de elevi și absolvenți de liceu care nu au promovat Bacalaureatul și 190 de studenți. Proiectul este finanțat din Fondul Social European Plus, prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027, și se desfășoară până în decembrie 2027.

Clara DIMA