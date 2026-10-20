* aproape 200 de evenimente, scriitori de renume mondial și cinci zile de întâlniri literare transformă Iașul într-un important centru cultural european * printre invitați se numără Paul Lynch, David Foenkinos, Parinoush Saniee și Aleksandar Hemon

Iașul devine, în perioada 21–25 octombrie 2026, capitala literaturii internaționale. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT), unul dintre cele mai importante evenimente literare din Europa de Sud-Est, ajunge la cea de-a XIV-a ediție. Aproape 200 de evenimente vor aduce în fața publicului scriitori, traducători, editori și personalități culturale din România și din străinătate.

Mari scriitori ai lumii, pe scena Teatrului Național din Iași

Una dintre principalele atracții ale ediției este seria întâlnirilor cu autori internaționali, organizată în Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri”. Festivalul debutează miercuri, 21 octombrie, cu scriitorul francez David Foenkinos, ale cărui romane au fost traduse în aproximativ 40 de limbi. Dialogul, programat de la ora 20.00, va fi moderat de Ioana Pârvulescu.

Joi, 22 octombrie, publicul o va întâlni pe Parinoush Saniee, scriitoarea iraniană cunoscută pentru romanul „Cel care mă așteaptă”, carte interzisă în Iran și devenită ulterior un succes internațional. Gazda serii va fi Robert Șerban.

Vineri, 23 octombrie, invitatul principal este Aleksandar Hemon, autor bosniac-american cunoscut pentru romanele „Proiectul Lazarus” și „Omul de nicăieri”. Întâlnirea va fi moderată de Marius Chivu.

Sâmbătă, 24 octombrie, pe scena teatrului va urca scriitorul irlandez Paul Lynch, laureatul Premiului Booker 2023 pentru romanul „Cântecul profetului”. El va dialoga cu Radu Paraschivescu.Serile FILIT se vor încheia duminică, 25 octombrie, cu o dezbatere intitulată „Cine scrie povestea romilor?”, la care participă Gilbert Costache, Gelu Duminică și Delia Grigore.

Aproape 200 de evenimente în Iași și în județ

FILIT nu se limitează la întâlnirile cu scriitorii celebri. Programul cuprinde lecturi publice, lansări de carte, dezbateri, ateliere de traducere, concerte, expoziții și evenimente dedicate copiilor și adolescenților.

Casa FILIT, amenajată la Palatul Culturii, va găzdui dialoguri literare, în timp ce alte activități sunt programate în muzee, biblioteci, universități, școli, licee și spații culturale neconvenționale.

O componentă importantă rămâne întâlnirea directă dintre scriitori și elevi. Autorii invitați vor participa la discuții în unități de învățământ din Iași, oferindu-le tinerilor posibilitatea de a descoperi literatura dincolo de manualele școlare.

Programul include și întâlniri profesionale dedicate traducătorilor, care au un rol esențial în circulația internațională a cărților.

Fantasy, manga, muzică și poezie pentru publicul tânăr

Ediția din acest an acordă o atenție specială noilor generații de cititori. Casa Fantasy, găzduită de Biblioteca Județeană „Gh. Asachi”, la Filiala „Ion Creangă”, propune întâlniri cu autori români de literatură fantastică și science-fiction.

În program apar Andreea Sterea, Ana-Maria Negrilă, Daniel Timariu, Cristian Vicol și Dănuț Ungureanu. Întâlnirile sunt moderate de scriitorul Dan Doboș.

La Casa Young Adult, organizată în spațiul Palas Mall, adolescenții vor putea participa la activități dedicate literaturii fantasy, atelierelor de manga, poeziei și muzicii rap. Programul include și o noapte albă a poeziei, una dintre manifestările caracteristice festivalului.

Maura ANGHEL