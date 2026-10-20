Ziua și problema pe A8! Forajele geotehnice nu se potrivesc cu realitatea din teren

Un nou semnal de alarmă pe secțiunea montană a Autostrăzii Unirii A8! Pe lotul Joseni–Ditrău, reprezentanții Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR) au identificat neconcordanțe între forajele geotehnice realizate pentru Studiul de fezabilitate și situația din teren. Pentru clarificarea condițiilor de fundare, ar fi necesară suplimentarea forajelor cu încă 840 de metri liniari, cu aproximativ 83% peste lungimea prevăzută inițial.

Potrivit reprezentanților CNIR, documentația prevedea 1.015 metri liniari de foraje geotehnice, însă verificările din teren indică necesitatea adăugării a încă 840 de metri. Diferența ridică întrebări privind concordanța dintre studiile inițiale și condițiile întâlnite în etapa de proiectare și execuție.

Suplimentarea investigațiilor este importantă pentru stabilirea corectă a soluțiilor tehnice, mai ales pe un traseu montan care include numeroase lucrări de artă. Deocamdată, informațiile prezentate nu indică însă dacă această problemă va conduce la întârzieri sau la majorarea valorii contractului.

Contract de peste 911 milioane de lei

Contractul pentru proiectarea și execuția lotului Joseni–Ditrău, cu o lungime de aproximativ 14,4 kilometri, a fost semnat la 27 noiembrie 2025, pentru suma de 911.550.338 lei, fără TVA.

Câștigătoare a fost desemnată asocierea Danlin XXL SRL, în calitate de lider, alături de Intertranscom Impex SRL și Groma Hold LTD.

Lucrările au început pe 17 august 2026. La sfârșitul lunii septembrie, progresul fizic raportat de CNIR ajunsese la 3,32%, în timp ce progresul valoric era de 2,06% din valoarea contractului.

Termenul prevăzut pentru finalizarea contractului este 12 octombrie 2028.

21 de poduri, pasaje și viaducte pe traseu

Lotul Joseni–Ditrău face parte din secțiunea II Miercurea Nirajului–Leghin a Autostrăzii A8 Târgu Mureș–Târgu Neamț și se desfășoară integral pe teritoriul județului Harghita.

Autostrada va avea un profil transversal de 26 de metri și va include 21 de structuri – poduri, pasaje și viaducte –, cu o lungime cumulată de aproximativ 2,2 kilometri.

Proiectul mai prevede un nod rutier la kilometrul 80+980, în zona DN13B–Joseni, o descărcare provizorie la Ditrău și două spații de servicii, amplasate de o parte și de alta a traseului, în zona kilometrului 87+925.

Rămâne de văzut dacă investigațiile geotehnice suplimentare vor influența calendarul lucrărilor. Deocamdată, neconcordanțele semnalate de CNIR impun clarificări tehnice înainte ca proiectarea și execuția să avanseze în condiții pe deplin stabilite. Daniel BACIU