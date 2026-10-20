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Pagina principală Moldova Concursul pentru directorii de școli, testul decisiv! 219 candidați au avut doar o oră pentru 20 de întrebări

Concursul pentru directorii de școli, testul decisiv! 219 candidați au avut doar o oră pentru 20 de întrebări

Concursul pentru directorii de școli, testul decisiv! 219 candidați au avut doar o oră pentru 20 de întrebări

Cei 219 profesori rămași în cursă pentru ocuparea funcțiilor de directori și directori adjuncți din școlile ieșene au susținut marți, 20 octombrie 2026, o nouă probă scrisă, dedicată managementului educațional și legislației școlare. Au avut la dispoziție doar 60 de minute pentru a răspunde la 20 de întrebări-grilă, iar promovarea a fost condiționată de obținerea a cel puțin 14 răspunsuri corecte.

Proba a început la ora 10:00 și s-a încheiat la 11:00. La ora 12:30, subiectele și baremul au fost publicate pe site-ul dedicat concursului.

Testul a avut aceeași structură ca proba din 13 octombrie: 20 de întrebări cu variante multiple de răspuns, dar cu o singură variantă corectă pentru fiecare item.

Subiectele au acoperit mai multe domenii:

5 întrebări din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023;

5 întrebări din regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP);

4 întrebări din lucrarea „Leadership și management educațional”, de Tony Bush;

6 întrebări din alte teme de management educațional și legislație secundară.

Lucrările au fost scanate și evaluate prin aplicația informatică oficială a concursului.

Nota minimă de promovare: 7

Spre deosebire de proba eliminatorie, pentru care pragul minim a fost de 6,00, la testul de management și legislație candidații au trebuit să obțină cel puțin nota 7,00.

Fiecare răspuns corect a fost punctat cu 0,5 puncte, astfel că promovarea a necesitat minimum 14 răspunsuri corecte din cele 20.

Evaluarea s-a realizat electronic, în prezența candidatului. După scanarea lucrării, aplicația a verificat variantele bifate și a afișat rezultatul, procedură care, potrivit descrierii organizatorilor, putea dura mai puțin de un minut dacă platforma funcționa fără probleme.

La nivel național, sistemul a fost accesat de mii de candidați, ceea ce putea pune presiune pe platforma de evaluare.

Concursul continuă potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației, iar rezultatele acestei probe reprezintă o nouă etapă în selecția persoanelor care vor ocupa funcții de conducere în unitățile de învățământ. Carmen DEACONU

 

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