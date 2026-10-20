Centura Iași Est are 223 de zile de întârziere, iar licitația pentru lucrări nu are un calendar clar

Vești proaste pentru șoferii din Iași. Varianta de Ocolire Iași Est, proiect esențial pentru scoaterea traficului greu din oraș și conectarea cu Autostrada A8, bate pasul pe loc. După mai bine de patru ani de la semnarea contractului pentru studiul de fezabilitate, documentația nu este finalizată și avizată, iar CNAIR nu oferă un termen ferm pentru lansarea licitației de proiectare și execuție.

Asociația Moldova Vrea Infrastructură (MVI) avertizează că întârzierile la Varianta de Ocolire Iași Est riscă să compromită șansele ca investiția să avanseze la timp pentru viitorul cadru financiar european 2028–2034.

Potrivit răspunsului transmis de CNAIR către MVI la 19 octombrie 2026, contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate a fost semnat în mai 2022. Cu toate acestea, documentația este încă departe de finalizare: materialele predate în august ar conține neconformități și elemente lipsă, care trebuie corectate de proiectant.

Bilanțul întârzierilor este îngrijorător. CNAIR consemnează 223 de zile de întârziere la predarea studiului de fezabilitate, iar termenul contractual a fost prelungit până la 31 martie 2027. Pentru etapa următoare, licitația de proiectare și execuție, nu a fost comunicat un calendar ferm.

Trafic sufocant și o centură care întârzie

În condiții de congestie severă, deplasările pe arterele din sudul aglomerației urbane Iași pot ajunge să dureze ore, în loc de câteva zeci de minute.

Varianta de Ocolire Iași Est ar urma să preia o parte din traficul greu și de tranzit, să îmbunătățească accesul către Aeroportul Internațional Iași și viitorul Spital Regional de Urgență și să asigure o conexiune importantă cu Autostrada A8.

Proiectul reprezintă și o componentă esențială a inelului metropolitan exterior R3, alături de variantele de ocolire Iași Sud și Iași Vest. Acesta este prevăzut în Masterplanul Metropolitan Iași, document strategic care stabilește direcțiile de dezvoltare a mobilității în regiune.

Avertisment pentru autoritățile ieșene

MVI atrage atenția că fiecare amânare a studiului de fezabilitate comprimă timpul disponibil pentru licitație, proiectare, autorizare și execuție. Riscul este ca Iașul să ajungă la pregătirea finanțărilor europene pentru perioada 2028–2034 fără un proiect suficient de matur pentru a avansa în condiții favorabile.

Asociația solicită Consiliului Județean Iași, Primăriei Municipiului Iași, primăriilor din zona metropolitană și parlamentarilor ieșeni să susțină în comun urgentarea investiției.

Printre propuneri se numără organizarea, în următoarele 30 de zile, a unei întâlniri între CNAIR, Ministerul Transporturilor, proiectant și reprezentanții societății civile, pentru stabilirea unui calendar public de recuperare a întârzierilor și clarificarea finanțării.

Totodată, asociația cere monitorizarea strictă a obligațiilor contractuale și stabilirea unor responsabilități și termene verificabile pentru fiecare etapă.

Reprezentanții MVI și Moldova Vrea Autostradă susțin că sunt pregătiți să contribuie cu expertiză tehnică și date privind mobilitatea metropolitană. Mesajul lor este clar: proiectul nu trebuie tratat ca o investiție izolată, ci ca parte a unei rețele rutiere care să conecteze Iașul cu A8 și să reducă presiunea traficului asupra orașului.

Deocamdată, există un termen contractual prelungit pentru studiul de fezabilitate, dar nu și un calendar ferm pentru licitația lucrărilor.

Daniel BACIU