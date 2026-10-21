Iașul, printre cele mai scumpe orașe din România pentru o vacanță de iarnă!

* în decembrie, la Iași, tariful mediu afișat pentru o cameră dublă este mai mare decât în Cluj-Napoca, unde ajunge la 445 de lei, în Timișoara – 375 de lei, sau în Sibiu – 405 lei * Bucureștiul are o medie de 530 de lei pe noapte, iar Brașovul conduce între aceste destinații urbane, cu 570 de lei

Cazarea în hotelurile din Iași se menține la un nivel ridicat, iar orașul se numără printre destinațiile urbane scumpe din România. Potrivit Barometrului Tarifelor Hoteliere, o cameră dublă ajunge la o medie de 470 de lei pe noapte în decembrie, iar în ianuarie tariful urcă la 515 lei.

Datele arată că Iașul se află în partea superioară a clasamentului național al prețurilor hoteliere.

Cât te costă cazarea în Iași în lunile de iarnă

Potrivit tabelului, tarifele medii afișate pentru o cameră dublă în Iași sunt:

Noiembrie: 495 de lei pe noapte;

Decembrie: 470 de lei;

Ianuarie: 515 lei;

Februarie: 510 lei;

Martie: 525 de lei;

Aprilie: 560 de lei.

Astfel, o escapadă de două nopți în Iași, în decembrie, poate ajunge la o medie de 940 de lei doar pentru cazare, fără masă, transport sau alte cheltuieli. În ianuarie, aceeași ședere ar costa, în medie, 1.030 de lei.

La munte, prețurile explodează în plin sezon

Cei care visează la zăpadă și pârtii trebuie să pregătească un buget mult mai consistent. În Poiana Brașov, tariful mediu afișat pentru o cameră dublă ajunge la 805 lei pe noapte în decembrie și urcă spectaculos la 1.255 de lei în ianuarie. În februarie, media rămâne ridicată, la 1.150 de lei.

La Sinaia, cazarea este cotată la 565 de lei pe noapte în decembrie și 610 lei în ianuarie. În Bucovina, tarifele ajung la 440 de lei în decembrie și 465 de lei în ianuarie, în timp ce la Predeal media este de 360 de lei, respectiv 425 de lei.

Diferențele dintre destinații sunt considerabile, iar alegerea perioadei poate face o gaură serioasă în bugetul unei familii.

Carmen DEACONU