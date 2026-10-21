Dezvoltatorul blocului Nueva, reținut pentru 24 de ore

* scandalul apartamentelor vândute de mai multe ori, cu prejudiciu de 7 milioane de euro, intră într-o nouă fază

Scandalul imobiliar Nueva din Iași ia amploare. Ștefan Adrian Popescu Jr., dezvoltatorul blocului din zona Belvedere, de pe Șoseaua Nicolina, a fost reținut pentru 24 de ore, după descinderile de marți ale polițiștilor. Anchetatorii estimează un prejudiciu de aproximativ șapte milioane de euro, în dosarul în care sunt investigate suspiciuni că aceleași apartamente și spații ar fi fost promise spre vânzare de mai multe ori.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași au efectuat cinci percheziții, inclusiv la locuința familiei Popescu și la sediul STP Business Construct SRL, societatea prin intermediul căreia a fost construit imobilul Nueva. După audieri, dezvoltatorul, în vârstă de 33 de ani, a fost reținut, iar miercuri, 21 octombrie, urmează să fie prezentat autorităților judiciare pentru luarea măsurilor legale.

Potrivit IPJ Iași, cercetările vizează infracțiuni de înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave, fals în declarații, delapidare și participație improprie la înșelăciune. Ancheta trebuie să stabilească exact cum au fost încheiate contractele, câte persoane au fost afectate și unde au ajuns banii încasați.

Scandalul a izbucnit public în septembrie, când mai mulți clienți au reclamat că au achitat sume uriașe pentru apartamente în blocul Nueva, pentru ca ulterior să afle că aceleași locuințe erau revendicate și de alte persoane.

Un alt episod important a apărut în octombrie, când Glass Protect Solutions SRL, firma care a furnizat și montat balustradele din sticlă ale blocului, a cerut deschiderea procedurii insolvenței împotriva STP Business Construct SRL, reclamând neplata lucrărilor executate.

Acum, după percheziții și reținerea dezvoltatorului, dosarul intră într-o etapă decisivă. Anchetatorii trebuie să clarifice amploarea presupusei fraude și responsabilitățile persoanelor implicate. Andrei TURCU