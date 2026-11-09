Un nou hub de arhitectură, design și tehnologii pentru clădiri a fost inaugurat la Iași

Iașul are un nou centru dedicat arhitecturii, designului interior și tehnologiilor moderne pentru clădiri. KUNO, un proiect privat în care au fost investite peste 2 milioane de euro, a fost inaugurat pe 5 noiembrie 2026, pe Calea Chișinăului nr. 26. Noul hub își propune să aducă sub același acoperiș specialiști, companii și soluții pentru amenajarea și modernizarea locuințelor, birourilor și spațiilor comerciale.

Dezvoltat în aproape doi ani de companiile FormaH, QFORT, Urmet și Arhitectul Somnului, centrul reunește servicii de arhitectură și design, materiale pentru amenajări, tehnologii pentru clădiri și soluții de implementare a proiectelor. Practic, beneficiarii pot găsi într-un singur loc specialiști și produse necesare pentru realizarea unor proiecte de la concept până la execuție.

1.500 de metri pătrați și planuri de extindere la 6.000

KUNO dispune în prezent de 1.500 de metri pătrați de spații interioare și două curți exterioare, cu o suprafață totală de 1.860 de metri pătrați. Centrul găzduiește deja peste 25 de profesioniști, iar inițiatorii proiectului au în vedere o extindere până la aproximativ 6.000 de metri pătrați.

Planul este ca în hub să fie atrase noi companii, birouri de arhitectură și specialiști în design, astfel încât acesta să devină un punct de întâlnire pentru profesioniștii din domeniu și pentru clienții interesați de amenajări și construcții.

Un element distinctiv îl reprezintă spațiile de prezentare, amenajate sub forma unor încăperi funcționale. Vizitatorii pot vedea astfel cum arată produsele și soluțiile integrate într-un ambient apropiat de cel al unei locuințe sau al unui spațiu comercial real.

Conferințe, ateliere și parteneriate cu universitățile

Noul centru nu va avea doar o componentă comercială. Reprezentanții KUNO anunță organizarea de conferințe, ateliere, lansări de produse și evenimente culturale. Sunt vizate și parteneriate cu universități, pentru stagii de practică și activități aplicate destinate studenților care se pregătesc să lucreze în arhitectură, design și domenii conexe.

Proiectul se adresează atât persoanelor care își construiesc sau renovează locuințele, cât și companiilor care dezvoltă hoteluri, restaurante, birouri ori spații comerciale.

Primarul Mihai Chirica a salutat investiția, apreciind că aceasta aduce împreună creativitatea, tehnologia și mediul de afaceri și contribuie la dezvoltarea unui ecosistem modern pentru arhitectură, design și construcții în Iași. Carmen DEACONU