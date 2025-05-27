În umbra diabetului: povești nespuse de curaj și speranță

În fiecare zi, milioane de oameni se trezesc cu o provocare invizibilă, dar constantă: diabetul. Această boală cronică, care afectează modul în care corpul procesează zahărul din sânge, nu este doar o condiție medicală, ci și o călătorie personală plină de lupte, dar și de realizări remarcabile.

Peste 24.000 de români mor anual din cauze legate de diabet, potrivit Barometrului privind diabetul zaharat în România. Studiul, realizat de Forumul Român de Diabet, analizează diabetul zaharat din mai multe perspective, precum: incidență, prevalență, complicații, mortalitate, cheltuieli cu sistemul de sănătate, pacienți nediagnosticați, factori de risc, registre de pacienți sau date din proiecte pilot. Incidența afecțiunii a înregistrat o creștere îngrijorătoare în ultimii ani. În 2019 erau cu 41% mai multe cazuri decât în 2012. Tendința de creștere a continuat accelerat și în perioada post COVID-19, astfel că, în 2021, la fel ca peste tot în lume, România a înregistrat un număr record de circa 1,5 milioane de cazuri de diabet diagnosticate. Dintre acestea, majoritare sunt cazurile de diabet zaharat tip 2, mai exact 83,9% din totalul cazurilor raportate în cabinetele medicilor diabetologi.

Diagnosticul , î nceputul unei noi realități

Pentru Maria, o tânără de 24 de ani, ziua diagnosticului cu diabet de tip 1 a fost momentul când viața ei a luat o întorsătură neașteptată. „ Am simțit că mi se năruie lumea sub picioare. Eram confuză, speriată și mă simțeam singură în această luptă ”, își amintește ea. Ca și Maria, mulți pacienți descriu momentul diagnosticului ca fiind unul dintre cele mai dificile din viața lor, marcând începutul unei vieți cu noi rutine și responsabilități.

Gestionarea diabetului este o provocare constantă. De la monitorizarea atentă a nivelului de zahăr din sânge până la menținerea unei diete echilibrate și administrarea insulinei, viața cu diabet necesită o vigilență continuă. Andrei, un bărbat de 54 de ani diagnosticat cu diabet de tip 2, împărtășește: „ Am învățat că fiecare decizie pe care o iau, fie că este legată de alimentație, exerciții fizice sau odihnă, are un impact direct asupra stării mele de sănătate ”.

Impactul emoțional și suportul comunitar

În spatele fiecărei cifre și statistici despre diabet stau povești umane de rezistență și speranță. Emoțiile precum frica, anxietatea și depresia sunt adesea companioni constanți pentru cei care trăiesc cu această afecțiune. Totuși, suportul comunității joacă un rol esențial în gestionarea acestor provocări. Grupurile de suport, fie online, fie în comunitate, oferă un spațiu vital pentru partajarea experiențelor și găsirea înțelegerii și încurajării reciproce.

Chiar dacă diabetul rămâne o afecțiune cronică, progresele în tratament oferă o nouă speranță. Terapii inovatoare, cum ar fi pompele de insulină și monitorizarea continuă a glicemiei, îmbunătățesc semnificativ calitatea vieții pacienților. În ciuda provocărilor, multe persoane cu diabet se dovedesc a fi exemple impresionante de reziliență și optimism. Povestea lui Alex, un adolescent pasionat de sport, demonstrează că diabetul nu este un obstacol în calea visurilor. „ Diabetul m-a învățat să fiu mai puternic și mai disciplinat. Nu mă definește, ci mă motivează să fiu cea mai bună versiune a mea ” , afirmă el. Deși este o parte integrantă a vieții multor oameni, diabetul nu este tot ceea ce îi definește. Fiecare persoană cu diabet are o poveste unică, un amestec de lupte și realizări, de tristețe și bucurie. Prin înțelegerea și sprijinirea lor, putem contribui la crearea unei lumi în care diabetul nu mai este un stigmat, ci o parte a diversității umane care inspiră respect și admirație.

În ceea ce privește prevalența diabetului, aceasta se apropie de media europeană, situându-se ușor sub aceasta: în România 1 din 12 adulți are diabet, iar în Europa 1 din 11 adulți. În plus, se estimează că 1 din 2 persoane nu știe că are diabet. În Europa, numărul total estimat al persoanelor nediagnosticate este de 21,9 milioane. Proporția acestora (persoane între 20 și 79 de ani) este de 21,4% la nivelul României, respectiv de 35,7% la nivelul Europei.

Maura ANGHEL