VIDEO - Meteoriții, monitorizați de la Mădârjac, de specialiștii UAIC

* Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” are la Mădârjac, de mai bine de zece ani, o Staţiune de Cercetări Fizico-Geografice și de Monitorizare a Calității Mediului unde, printre altele, se desfășoară o supraveghere riguroasă a calității mediului, se fac evaluări ale hazardelor și riscurilor naturale și antropice caracteristice zonelor deluroase cuprinse între Siret și Prut și sunt monitorizați continuu meteoriții observabili în partea centrală a Podișului Moldovei

Staţiunea de Cercetări Fizico-Geografice și de Monitorizare a Calității Mediului a fost ridicată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” la Mădârjac (județul Iași), în inima Moldovei, în perioada 2007 – 2010, ca bază de pregătire universitară avansată (masterat şi doctorat) şi de cercetare știinţifică în domeniul Ştiinţelor Vieţii şi ale Pământului.

Locul nu a fost ales întâmplător, localitatea Mădârjac aflându-se la distanţe aproximativ egale faţă de Carpaţi şi de Prut, respectiv între graniţa cu Ucraina (în nord) şi Dunăre (în sud), la marginea celui mai mare masiv păduros din judeţul Iaşi.

Principalele direcții de cercetare vizate sunt cele legate de monitorizarea calității mediului, evaluarea hazardelor și riscurilor naturale și antropice caracteristice zonelor deluroase cuprinse între Siret și Prut, realizarea și implementarea unor studii de planificare, organizare și amenajare a spațiului geografic, exploatarea durabilă a resurselor cadrului natural local.

Bineînțeles, dotarea cu echipamente specifice cercetării geografice este una pe măsură: o staţie meteorologică automată, un receptor GPS, clasa profesională – CRS 1000, antena tip 504, pentru înregistrarea mişcărilor crustei terestre, o camera CCD Gigabit all-sky cu obiectiv, carcasă metalică și dom folosită pentru monitorizarea continuă a meteoriților observabili în partea centrală a Podișului Moldovei.

Din 2019, acordul de colaborare cu Institutul Astronomic Român a introdus Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin intermediul Stațiunii de Cercetare Mădârjac și a Facultății de Matematică în rețeaua națională de monitorizare a meteoriților prin intermediul Rețelei M.O.R.O.I. – Meteorites Orbits Reconstruction by Optical Imaging.

În momentul de față, în cadrul stațiunii funcționează un echipament modern de monitorizare a cerului (meteoriților) cu înregistrare și transmitere automată a evenimentelor cosmice înregistrate în partea centrală a Podișului Moldovei.

Staţiunea Mădârjac dispune, printre altele, de un spaţiu multifuncţional pentru activităţi științifice, dotat la cele mai înalte standarde, un laborator funcțional pentru determinări fizico-chimice, patru laboratoare de specialitate (geomorfologie, pedologie, climatologie, hidrologie), o cameră tehnică pentru pregătirea și depozitarea probelor prelevate din teren, cinci camere cu baie proprie, bucătărie proprie.

„Utilizarea infrastructurii și facilităților oferite de de Stațiunea de Cercetări Fizico-Geografice și Pentru Monitorizarea Calității Mediului Mădârjac are ca efect principal creșterea nivelului de pregătire a studenților din diferite cicluri de învățământ (licență, master, doctorat) de la toate facultățile din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Chiar dacă până în prezent facilitățile acestei stațiuni au fost valorificate preponderent de studenții Facultății de Geografie și Geologie, de la ciclul de studii de licență (specializările Hidrologie și Meteorologie, Geografia Mediului și Geografia Turismului) și masterat (specializările Riscuri Naturale și Amenajarea Teritoriului și Mediul Actual și Amenajarea Teritoriului), aici se pot desfășura lucrări practice și seminarii și din cadrul altor specializări din domeniul științelor vieții și ale pământului sau socio-umane și economice”, a menționat conf. univ. dr. Ionuț Minea, managerul Stațiunii.

Fiind un obiectiv dedicat implementării unor noi metode şi direcţii interdisciplinare de dezvoltare a învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice, activitatea de bază a Stațiunii se axează pe două mari direcții: cercetare științifică, în principal, și activitatea didactică, în secundar. „Cadrul fizico-geografic de excepție, extrem de diversificat din punctul de vedere al orografiei, climei, vegetaţiei şi solurilor și cel uman geografic, recomandă Stațiunea de Cercetare Mădârjac drept un veritabil laborator de teren pentru cercetarea aplicată specifică domeniului geoștiințelor și, subsecvent, instruirea practică a studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor geografi, geologi şi biologi”, a precizat conf. univ. dr. Ionuț Minea.

Prin intermediul proiectului RECENT-AIR, Stațiunea de la Mădârjac va beneficia de fonduri de câteva sute de mii de euro pentru realizarea unui Laborator interdisciplinar de cercetare în geo-chimia arealelor rurale.

Obiectivul general al proiectului RECENT AIR (beneficiar UAIC, proiect în valoare totală de 89.570.958,10 lei), este acela de a crea 10 unități CDI (cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare) și a aduce astfel contribuţii semnificative la creşterea capacităţii de cercetare, dezvoltare, inovare a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ca instituţie publică de cercetare, prin dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de CDI existente, orientate către monitorizarea şi analiza factorilor de mediu, precum şi prevenirea şi gestionarea durabilă a riscurilor de mediu, în vederea transferului de cunoştinţe în domenii prioritare de cercetare, de interes pentru agenţi economici sau comunităţi, unităţi administrativ teritoriale.

„Prin amplasarea într-un cadru natural divers care oferă multiple direcții de cercetare geografică, cu baza materială deja existentă, extrem de folositoare atât în scop de cercetare dar și didactic, și mai ales prin proiectele de dezvoltare deja inițiate sau urmărite a fi demarate, Staţiunea de Cercetări Fizico-Geografice și de Monitorizare a Calității Mediului – Mădârjac este o verigă importantă a sistemului academic ieșean. Practic, nu se poate concepe atât învățământ modern universitar, cât și cercetare științifică de înaltă clasă, cel puțin în geoștiințe, fără componenta de teren. Acesta este marele atu al Stațiunii de la Mădârjac”, susțin specialiștii din cadrul Stațiunii.

