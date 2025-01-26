Călătorie în lumea dulciurilor fără foc

Pe terasa scăldată de soare, locurile se ocupă rapid. Un grup de copii veseli și gureși iau îm stăpânire scaunele ocupate până nu demult de tinerii care și-au început o nouă zi de muncă. Așezați confortabil, cei mici se întreabă curioși care să fie scopul vizitei lor într-un loc ce nu pare a avea legătură cu vacanța – ce-ai putea face dimineața, la ora 9, pe o terasă? Dacă ești adult, poți savura o cafea sau o limonadă. Dacă ești copil, parcă nu prea este locul tău într-o clădire de birouri. La scurt timp, misterul de dezleagă, imediat ce Roxana Muscalu Haidău așează pe o măsuță un blender și câteva ingrediente ce par a nu avea nicio legătură între ele. Într-adevăr, privite separat, nucile caju, mierea, cacaoa și uleiul de cocos nu au nicio misiune împreună, însă imediat ce Roxana le încredințează „zmeului” ce le mărunțește și le amestecă, înțelegi și care le este călătoria împreună. Da, despre o călătorie este vorba, întru bucuria pofticioșilor cărora le plac dulciurile sănătoase. Adică fără zahăr, ci doar din fructe, legume, miere și alți ingredienți despre care copiii de la Școala de Vară a Micilor Jurnaliști au flat de la Roxana Muscalu Haidău, artizanul prăjiturilor raw vegan de la Lifespot. „Mi-au plăcut mereu dulciurile și am căutat o variantă sănătoasă, pentru a mă bucura cât mai mult de ele. Așa am ajuns la rețetele raw vegan. La început le-am făcut doar pentru mine, apoi pentru prieteni, după ce le-au gustat și le-au plăcut”, a răspuns Roxana unei întrebări adresată de Ruxandra Popovici. „Gusturile sunt diferite, nu se discută, fiecare are preferințele lui. Sunt persoane care vor dulciuri cu zahăr, iar altele pe cele naturale, la fel ca și noi”, i-a explicat Roxana lui Augustin Fermeșanu, care s-a gândit că poate uneori ar putea fi și clienți mai puțin mulțumiți. Adela Obadă a fost tare curioasă să afle cam câte prăjituri au fost preparate în laborator și a făcut ochișorii mari când a auzit că numărătoarea a trecut de 10.000, în trei ani. Teodora Giugula a vrut să știe cam câte calorii are o astfel de prăjitură, iar răspunsul a fost că nu le depășesc pe cele preparate în mod tradițional: „Am făcut un calcul și nu este nicio mare diferență. Noi lucrăm și cu un nutriționist care ne ajută la prepararea rețetelor. Nu au mai multe calorii, iar diferența o face partea calitativă pentru că își mențin vitaminele și nutrienții”. Prăjiturile raw vegan nu sunt foarte dulci, sunt răcoritoare și aduc o explozie de arome cu fiecare linguriță cu care se golește farfuriuța. Curios din fire, Răzvan Amarandei a vrut să afle ce fructe și legume (da, da, și legume) se folosesc, iar răspunsul l-a făcut și mai pofticios, la fel ca și pe Arsenie Fermeșanu: „Căpșuni, fructe de pădure, mango, ananas, zmeură, avocado, sfecla roșie”. Și chiar nu se adaugă făină?, Și nici nu se coc?, s-a arătat neîncrezător David Bejan, iar Roxana i-a explicat că doar uneori se adaugă făină de cocos la unele bombonele. Aflând atâtea detalii, Otilia Suveică s-a gândit că procesul este destul de complicat și că necesită multă muncă. „După cum ați văzut, prepararea durează cam o oră, apoi tortul trebui să stea la frigider cam 6-7 ore. Noi ținem foarte mult la work balance și nu depășim niciodată 8 ore de lucru, cu oarece excepții în perioada sărbătorilor. Avem nevoie de odihnă ca să fi inspirați”, a zâmbit Roxana Muscalu Haidău, apoi a oferit cel mai complet răspuns la întrebarea legată de ceea ce a atras-o la meseria ei: „Dulciiiuriiile!”.

Dincolo de bucuria adusă de savoarea prăjiturilor, o vizită la un astfel de laborator aduce multe informații copiilor – așa au aflat cum se pot combina diferite semințe și fructe pentru a crea un preparat sănătos, cât de utile sunt informațiile legate de o alimentație corectă și sănătoasă care poate ține la distanță multe neplăceri aduse de consumul de zahăr, cum ar fi cariile dentare sau diabetul. Prin astfel de ateliere experiențiale, vacanța poate fi mult mai distractivă și plină de povești interesante.

Maura ANGHEL