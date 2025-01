Casele de amanet, luate cu asalt

Perioada sărbătorilor de iarnă a trecut, iar foarte multe persoane constată acum că au cheltuit mai mult decât își permiteau de Crăciun și de Revelion. Astfel, unii dintre locuitorii Iașului au început să caute soluții pentru a reface bugetul pentru luna ianuarie și au luat cu asalt casele de amanet din oraș, unde încearcă să obțină sume de bani în schimbul obiectelor de valoare pe care le au în case.

Luna ianuarie, susțin patronii de case de amanet, este una extrem de aglomerată în fiecare an, întrucât foarte multe persoane constată că au rămase fără bani până la salariu și au nevoie de împrumuturi mai mici sau mai mari. „Luna ianuarie este una aglomerată în fiecare an, așa se întâmplă mereu. Avem zilnic zeci de clienți, care cred că au cheltuit prea mult de sărbători. Oamenii doresc să obțină împrumuturi mai mici sau mai mari, în funcție de obiectele pe care aleg să le amaneteze. Avem clienți care doresc doar un împrumut, pe care îl garantează cu un anumit obiect, pe care noi îl evaluăm, dar avem și clienți care vin și ne vând anumite produse de valoare. Este cea mai aglomerată lună din an pentru noi. Poate doar vara se mai întâmplă să avem astfel de zile, când există multe persoane care au nevoie de bani pentru concedii, vacanțe”, a precizat Marian C, patron al unei case de amanet din Iași.

Ce bunuri amanetează ieșenii

Conform reprezentanților caselor de amanet, cei mai mulți dintre ieșeni aleg să își amaneteze telefoanele în această perioadă. Totodată, există foarte multe persoane care încearcă să obțină un împrumut cu ajutorul altor produse electronice, precum laptopuri, tablete sau console de jocuri, dar și cu ajutorul obiectelor din aur. „Primim foarte multe telefoane în această perioadă. Oamenii renunță la telefoanele performante, au pe acasă câte un telefon mai puțin performant pe care îl folosesc o perioadă, până își achită împrumutul și recuperează telefoanele de la noi. Avem clienți care aduc tablete, laptopuri, console de jocuri, chiar și televizoare. Tot ce este electronic, clienții încearcă să amaneteze. Totodată, a crescut și numărul clienților care amaneteaza obiecte de aur”, a mai spus Marian C. Cristian ANDREI