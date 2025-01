Iașul, în topul orașelor în care se câștigă cel mai bine

* tinerii reprezintă o categorie importantă a forței de muncă din Iași, iar mulți dintre ei încep să își caute un job chiar și în timpul studiilor universitare * capitala Moldovei oferă astfel de oportunități pentru studenți, datorită multinaționalelor care și-au făcut loc pe piața din Iași

Iașul este unul dintre cele mai importante orașe din România și reușește să atragă tot mai mulți tineri datorită universităților de top pe care le are. Astfel, tineri din toate colțurile țării aleg să studieze în capitala Moldovei în fiecare an, iar mulți dintre ei rămân în oraș și după finalizarea studiilor, moment în care încep să își caute și un loc de muncă. Salariul este, de cele mai multe ori, unul dintre cele mai importante criterii când vine vorba despre alegerea unui job. La acest capitol, județul Iași stă destul de bine și se află în top la nivel național, fiind depășit de doar câteva județe și de capitala București.

Potrivit unor date oferite de un comparator salarial al unei firme de recrutare online, în niciun judeţ din ţară media salarială nu scade sub 3.000 de lei pe lună. Pe primul loc se află capitala României, Bucureşti, unde se înregistrează o medie salarială netă de 5.000 de lei. Pe poziţia a doua a clasamentului, la mică distanţă faţă de Bucureşti, se află Timişul, unde se înregistrează o medie salarială netă de 4.700 de lei. O opţiune importantă pentru cei care doresc să obţină un venit mai mare este şi Clujul, unde se înregistrează o medie salarială netă de 4.500 de lei. Pe următoarea poziţie se află Ilfov, Iaşi , Braşov şi Sibiu , cu 4.000 de lei. Alte județe în care salariul mediu net depășește pragul de 3.500 de lei net sunt Bihor, cu 3.950 de lei, Prahova, ciu 3.800 de lei, Argeș, cu 3.800 de lei şi Alba, cu 3.800 de lei.

Ce așteptări au tinerii angajați

Tinerii reprezintă o categorie importantă a forței de muncă din Iași. Astfel, foarte mulți dintre ei încep să își caute un job chiar și în timpul studiilor universitare. Capitala Moldovei oferă astfel de oportunități pentru studenți, datorită multinaționalelor care și-au făcut loc pe piața din Iași.

Reporterii „Evenimentul” au stat de vorbă cu mai mulți tineri absolvenți și au aflat ce pretenții au aceștia de la un loc de muncă. „Am terminat studiile în 2024, am luat licența, dar lucrez într-o multinațională din Iași din ultimul an de facultate. Condițiile sunt bune, salariile variază în funcție de experiență. Consider că un tânăr cu studii superioare nu poate lucra pe mai puțin de 4.000 de lei. Un tânăr trebuie să își permită o chirie decentă și un trai decent. Acum, în funcție de domeniul în care este încadrat, salariul poate crește. Când m-am angajat am căutat un job care să îmi permită să lucrez și de la distanță, de acasă sau din alte locuri. Anul trecut, de exemplu, am lucrat câteva zile de la munte. Nu este chiar o vacanță, dar este bine să mai schimbăm peisajul uneori”, a povestit Bogdan A., absolvent al Facultății de Informatică din Iași. Cristian ANDREI