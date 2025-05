Gen X vs. Gen Z. Când părinții n-au semnal pe frecvența copiilor

* părinții crescuți cu cheia de gât și copiii crescuți cu telefonul în mână împart aceeași casă, dar nu mereu aceeași limbă * între „fii cuminte” și „nu mă invalida emoțional”, comunicarea devine un carusel de neînțelegeri, replici tăioase și glume involuntare * uneori se râde, alteori se trântește ușa, dar întotdeauna se caută un semnal comun

În Iași, oraș cu universități, biblioteci și blazoane academice, diferențele dintre generații nu se mai simt doar în gusturi muzicale sau haine, ci în limbajul zilnic. Părinții Gen X vor coerență, eficiență și liniște. Copiii Gen Z cer spațiu, validare emoțională și libertatea de a da cu seen. Maria, 45 de ani, profesoară și mamă a două fete, recunoaște că de multe ori are senzația că locuiește cu două terapeute în formare.

„Când îi spun fiicei mele să lase telefonul, îmi răspunde: Simt că îmi încalci granițele personale și nu-mi respecți autonomia emoțională. Zici că am intrat peste ea într-un retreat”.

A încercat să se adapteze, dar recunoaște că uneori efortul de traducere e prea mare. „Când eram mici, nu ne întreba nimeni cum ne simțim. Era simplu: faci ce ți se spune. Acum, dacă ridic tonul, mi se spune că exercit putere ierarhică. Iar când vorbesc prea blând, par indecisă”.

„Trebuie să performăm non-stop, în online și în viață”

Diferențele de vocabular sunt doar partea vizibilă a icebergului. În spate se află două filozofii de viață complet diferite. Pentru Gen X, creșterea unui copil însemna reguli, program, rezultate. Pentru Gen Z, creșterea înseamnă relație, proces, sens.

Andrei, 17 ani, elev la un liceu de top, spune că părinții lor nu înțeleg cât de diferită e presiunea de azi. „Ei au crescut cu frica de note. Noi creștem cu frica de burnout. Trebuie să performăm non-stop, în online și în viață. Și când ne simțim copleșiți, ne spun că dramatizăm”.

Limbajul pe care îl folosesc adolescenții e, pentru părinți, uneori poetic, alteori pur și simplu derutant. Traian are 54 de ani, este geolog și are o fiică adolescentă. În mini-vacanța de 1 Mai și-a întrebat fiica dacă vrea să meargă la bunici. Răspunsul a fost: „Nu simt că am spațiu mental pentru interacțiuni non-esențiale”. S-a dus singur.

Dar nu toate interacțiunile sunt eșecuri de semnal. Uneori, frecvențele se aliniază. Simona, 43 de ani, a învățat să își regândească tonul, să pună pauze și să spună: „Te ascult”. Nu „Ți-am zis eu”. A renunțat la replici-standard și le-a înlocuit cu întrebări reale. „Ce simți? Ce ai vrea de la mine acum?”. Și, în timp, fiul ei a început să răspundă. Sincer, clar, fără sarcasm.

Pentru că, dincolo de jargonul Generației Z și de impulsul de a controla tot al Generației X, rămâne ceva comun: nevoia de a fi auzit. Nevoia de a ști că ce spui nu cade în gol. În Iași, oraș cu parcuri, muzee și povești, poate cel mai greu pod de construit azi e cel dintre bucătărie și camera copilului. Dar se construiește. Uneori cu glume, alteori cu pauze, uneori cu furie, alteori cu mângâieri stângace. Și da, uneori chiar funcționează.