Cum va arăta nodul turbion de la Pașcani. Tot mai mulți muncitori și utilaje pe șantier

* Gigantul de beton și asfalt se întinde pe aproape 220 de hectare și are o lungime de aproximativ 2 kilometri. Practic, în zona Pașcaniului prinde contur un adevărat „oraș al autostrăzilor”, proiectat să suporte fluxuri uriașe de trafic și să permită viteze ridicate de circulație între A7 și A8 fără opriri și fără intersectări periculoase.

Nodul rutier gigantic dintre Autostrada Moldovei A7 și Autostrada Unirii A8, construit la sud de Pașcani, începe să capete dimensiuni spectaculoase și promite să transforme complet harta rutieră a Moldovei. Proiectul uriaș, amplasat pe raza localităților Stolniceni-Prăjescu și Pașcani, este considerat unul dintre cele mai complexe puncte de infrastructură rutieră construite vreodată în nord-estul României și va deveni intersecția strategică dintre cele două mari autostrăzi care vor schimba radical conexiunile Iașului cu restul țării și cu Europa.

Proiectanții au prevăzut nu mai puțin de opt bretele de mare viteză, cu raze impresionante între 400 și 600 de metri, toate proiectate pentru circulație la 80 km/h. Asta înseamnă că șoferii vor putea trece direct din Autostrada Moldovei pe Autostrada Unirii fără încetiniri majore, într-un sistem rutier comparabil cu marile noduri de autostradă din Europa Occidentală.

Dar adevărata dimensiune a investiției este dată de infrastructura supraterană. Nodul rutier va avea 12 pasaje spectaculoase, cu o lungime totală de aproximativ 1,8 kilometri. Unele dintre structuri vor traversa Autostrada A7, altele vor supratraversa bretelele nodului, iar trei pasaje uriașe vor fi construite peste strada 13 Decembrie. Cel mai mic pasaj va avea circa 50 de metri, iar cel mai mare aproape 250 de metri.

Patru dintre aceste structuri sunt proiectate pentru Autostrada A8, însă vor fi realizate încă din cadrul contractului aferent A7, o mișcare strategică menită să evite viitoare blocaje și costuri suplimentare.

Toate pasajele au fost proiectate pentru o durată de exploatare de 100 de ani

Întregul complex va beneficia de iluminat complet, iar proiectul include și cinci podețe, plus relocarea drumului județean DJ208L, afectat de noile lucrări.

Pentru Iași și întreaga Moldovă, miza este colosală. Acest nod rutier reprezintă punctul în care se vor întâlni două dintre cele mai importante coridoare de transport ale României: A7, coloana vertebrală nord-sud a Moldovei și A8, autostrada strategică ce va lega Iașul de Transilvania și vestul Europei.

Practic, zona Pașcani devine viitorul „hub rutier” al Moldovei, iar impactul economic poate fi uriaș: investiții, logistică, centre industriale, dezvoltare imobiliară și noi oportunități pentru întreaga regiune.

În prezent, progresul fizic al Lotului 3 Mircești – Pașcani a ajuns la 48,2%, însă ritmul lucrărilor începe să accelereze puternic. Constructorul român UMB transferă tot mai multe utilaje și echipe pe șantier, pe măsură ce alte loturi avansează spre finalizare. Mobilizarea masivă din ultimele luni alimentează speranțele că proiectul ar putea recupera din întârzierile acumulate.

Contractul pentru lot a fost semnat în februarie 2023 pentru aproximativ 1,76 miliarde lei fără TVA, cu un termen de execuție de 30 de luni, termen care este deja depășit. Cu toate acestea, șantierul de la Pașcani este considerat unul dintre cele mai importante și spectaculoase puncte de lucru de pe întreaga Autostradă A7.

Daniel BACIU