Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași va conferi titlul de Doctor Honoris Causa prof. univ. dr. Marie-José Tassignon, medic și cercetător belgian recunoscut internațional pentru contribuțiile aduse chirurgiei cataractei, implanturilor intraoculare și educației oftalmologice europene.

Ceremonia va avea loc joi, 21 mai 2026, de la ora 13.30, în Sala Senat a UMF Iași. Distincția vine ca recunoaștere a unei cariere medicale și științifice care a influențat chirurgia cataractei, dezvoltarea implanturilor intraoculare și cercetarea asupra cristalinului. Prof. dr. Tassignon este profesor emerit la Universitatea din Anvers și fost șef al Departamentului de Oftalmologie de la Spitalul Universitar din Anvers, Belgia.

În 2026, este al patrulea titlu Doctor Honoris Causa decernat de UMF Iași, după cele acordate prof. univ. dr. David Cibula, prof. univ. dr. Vasilios Tanos și prof. univ. dr. Mohamed Ketata.

Medicul asociat cu tehnica „bag-in-the-lens”

Numele prof. dr. Marie-José Tassignon este legat de una dintre inovațiile importante din chirurgia cataractei: tehnica „bag-in-the-lens”, o metodă de fixare a cristalinului artificial care urmărește reducerea unor complicații postoperatorii, inclusiv opacifierea capsulei posterioare, o problemă frecventă după operația de cataractă.

Abordar a devenit relevantă mai ales în cazurile complexe și în chirurgia cataractei pediatrice, unde menținerea unei axe vizuale clare este esențială pentru dezvoltarea vederii. Prin activitatea sa, prof. dr. Tassignon a contribuit la trecerea de la chirurgia cataractei ca simplă intervenție de înlocuire a cristalinului afectat la o zonă de mare precizie medicală, în care designul implantului, poziționarea acestuia și prevenirea complicațiilor postoperatorii sunt decisive pentru calitatea vieții pacientului.

O carieră legată de educația oftalmologică europeană

Marie-José Tassignon a fost președinte al European Board of Ophthalmology și al European Society of Cataract and Refractive Surgeons, două organizații de referință pentru formarea, standardele profesionale și dezvoltarea oftalmologiei europene. În mediul academic, prof. dr. Tassignon este recunoscută nu doar ca medic și cercetător, ci și ca formator al mai multor generații de specialiști. Cariera sa a unit practica din sala de operație cu cercetarea clinică și cu educația medicală europeană, într-un domeniu în care inovația tehnologică schimbă rapid modul în care sunt tratați pacienții.

Teona SOARE