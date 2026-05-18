Persoanele cu diabet zaharat care conduc autovehicule vor fi evaluate după criterii medicale mai clare atunci când solicită obținerea sau reînnoirea permisului de conducere.

Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice a lansat primul Ghid privind eliberarea avizului diabetologic pentru obținerea sau menținerea permisului de conducere. Documentul urmărește să standardizeze modul în care medicii diabetologi evaluează pacienții aflați în această situație.

Ghidul nu interzice conducerea autovehiculelor persoanelor cu diabet. Scopul său este să ofere criterii clare, algoritmi de decizie și checklist-uri utile în practica medicală, într-un domeniu în care siguranța rutieră și dreptul pacientului de a conduce trebuie echilibrate atent.

Cine are nevoie de evaluare diabetologică

Documentul se adresează medicilor care evaluează și monitorizează persoane cu diabet zaharat, indiferent de tipul bolii, atât în sistemul public, cât și în cel privat.

Evaluarea este necesară în contextul obținerii sau reînnoirii permisului de conducere.

Ghidul vizează atât Grupa 1, adică șoferii amatori, cât și Grupa 2, unde sunt incluși conducătorii auto profesioniști. Diferențierea este importantă, pentru că nivelul de risc și responsabilitatea în trafic pot varia în funcție de categoria de permis și de activitatea desfășurată.

Avizul diabetologic nu decide singur dreptul de a conduce

Un aspect important clarificat de ghid este rolul avizului diabetologic. Acesta reprezintă o opinie medicală fundamentată pe evaluarea clinică a pacientului și pe riscul de hipoglicemie, dar nu este o decizie administrativă finală.

Decizia privind aptitudinea de a conduce aparține instituțiilor medicale autorizate, conform legislației în vigoare. Medicul diabetolog oferă o evaluare specializată, însă permisul nu depinde exclusiv de această opinie.

Prof. univ. dr. Bogdan Timar, președintele Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, consideră că ghidul este un pas important spre o abordare standardizată și responsabilă a evaluării persoanelor cu diabet care conduc autovehicule.

În același timp, documentul oferă medicilor diabetologi un instrument clar, aliniat legislației, care susține deciziile medicale și contribuie la protecția medico-legală.

Un medic din Iași a participat la elaborarea ghidului

Din Grupul de Lucru al SRDNBM care a elaborat ghidul au făcut parte specialiști din mai multe centre medicale din țară. Printre aceștia se află și dr. Delia Pintilei, din Iași, vicepreședinte al Societății Române de Diabet. Alături de medicul ieșean, în grup au fost implicați specialiști din București, Craiova, Constanța, Cluj-Napoca, Bacău, Ploiești, Slatina, Râmnicu Vâlcea și Drobeta Turnu Severin.

Prezența unui specialist din Iași în echipa de lucru conectează comunitatea medicală locală la un demers național cu impact asupra pacienților cu diabet, asupra medicilor diabetologi și asupra siguranței rutiere.

Teona SOARE