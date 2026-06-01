Satul Frenciugi a trăit, în a doua zi de Rusalii, una dintre acele sărbători care rămân în memoria comunității. Oamenii s-au adunat la noua biserică pentru hram, s-au rugat pentru sănătate și pace, iar copiii au primit Sfânta Împărtășanie și apoi s-au bucurat de noul parc de joacă deschis lângă biserică.

Frenciugi, satul care s-a adunat la biserică în zi de hram

A doua zi de Rusalii a fost zi de mare sărbătoare pentru comunitatea din Frenciugi. Sătenii s-au adunat la noua biserică a satului, într-un moment care a unit credința, familia și bucuria de a fi împreună. Hramul a adus lângă altar oameni de toate vârstele: bunici, părinți, copii, familii întregi venite să se roage pentru sănătate, pace și ocrotire.

Pentru locuitorii din Frenciugi, sărbătoarea nu a fost doar un eveniment religios, ci și o întâlnire de suflet. Oamenii s-au închinat, au aprins lumânări, au ascultat slujba și au dus în rugăciune grijile lor, ale familiilor și ale satului. Într-o lume în care comunitățile rurale au tot mai mare nevoie de repere, biserica rămâne locul în care oamenii se regăsesc, își dau binețe și simt că aparțin aceluiași rost.

Mulți părinți și-au adus copiii la Sfânta Împărtășanie

Unul dintre cele mai emoționante momente ale zilei a fost prezența copiilor la biserică. „Mulți părinți au ales să-și aducă fiii și fiicele pentru a primi Sfânta Împărtășanie în zi de mare sărbătoare. Cei mici au stat alături de familiile lor, cuminți sau curioși, cu emoția firească a unei zile aparte", a spus învățătoarea Maria Iosub, directoarea Școlii Primare Frenciugi. Pentru părinți, gestul a avut o semnificație profundă. În ziua hramului, copiii au fost aduși aproape de biserică, de rugăciune și de comunitate. A fost una dintre acele imagini simple și puternice ale satului românesc: mame și tați ținându-și copiii de mână, bunici privind cu drag, glasuri de copii amestecate cu dangătul clopotelor și cu rugăciunea rostită pentru pace.

După slujbă, bucuria copiilor a continuat firesc în curtea bisericii și în noul parc de joacă. Ziua a avut astfel două fețe ale aceleiași lumini: credința primită în biserică și veselia trăită afară, în joc, râsete și alergare. Copiii de la Atelierul de estetica și iconografie, coordonat de Aurelia Carabineru, au avut expoziție cu vânzare.

Un parc de joacă pentru copiii din Frenciugi

Hramul satului a fost însoțit și de un dar concret pentru cei mici: deschiderea unui parc de joacă lângă biserică. Inițiativa aparține preotului Alexandru Ionuț Figher și parohiei, care au reușit să adune în jurul proiectului sprijinul Primăriei, al sponsorilor și al mai multor parteneri.

Noul spațiu de joacă este mai mult decât un loc cu leagăne și echipamente pentru copii. Pentru Frenciugi, el înseamnă grijă față de viitorul satului. Înseamnă un loc sigur în care copiii pot alerga, se pot juca, pot lega prietenii și pot crește aproape unii de alții.

Într-o comunitate rurală, un parc de joacă nu este un detaliu. Este o investiție în copilărie. Este un semn că cei mici contează, că satul nu îi uită și că bucuria lor merită spațiu, atenție și sprijin.

Preotul Alexandru Ionuț Figher și parohia, inițiativă pentru comunitate

Preotul Alexandru Ionuț Figher, împreună cu parohia, a transformat o nevoie simplă într-un proiect de comunitate. Cu sprijinul Primăriei, al sponsorilor și al oamenilor care au ales să se implice, copiii din Frenciugi au primit un loc al lor amenajat pe un teren donat de Silvia Alexa, mama lui Ciprian Alexa, coordonatorul grupului folcloric ieșean NOi și VECHi, care au susținut și un moment artistic.

Astfel de inițiative arată că biserica poate fi nu doar spațiu al rugăciunii, ci și sprijin viu pentru comunitate. Lângă noua biserică, parcul de joacă devine un loc în care părinții pot sta de vorbă, bunicii își pot privi nepoții, iar copiii pot trăi una dintre cele mai curate forme de fericire: joaca.

În ziua hramului, acest lucru s-a văzut cel mai frumos. Copiii s-au jucat cu bucuria aceea deplină pe care numai sufletele curate o au. Au alergat, au râs, au descoperit noul spațiu și au umplut locul de viață.

Rusaliile, între rugăciune, pace și bucuria copiilor

A doua zi de Rusalii a adus la Frenciugi o sărbătoare cu dublă semnificație. Pe de o parte, oamenii s-au adunat la rugăciune, au cerut sănătate, pace și binecuvântare. Pe de altă parte, copiii au primit un semn concret de grijă și iubire din partea comunității.

Într-o vreme în care multe sate se confruntă cu depopularea, lipsa spațiilor pentru copii și înstrăinarea dintre oameni, la Frenciugi s-a întâmplat ceva simplu, dar important: satul a stat împreună. În jurul bisericii, oamenii s-au rugat, au vorbit, s-au bucurat și au privit copiii jucându-se.

Iar poate că aceasta este una dintre cele mai frumoase imagini ale unei zile de hram: biserica plină de oameni, părinți cu copii la Sfânta Împărtășanie, rugăciuni pentru pace și sănătate, apoi râsete de copii în parcul de joacă deschis lângă biserică. La Frenciugi, a doua zi de Rusalii a fost despre credință, comunitate și copilărie. Meritul a fost al întregii comunități, dar ceea ce a fost de remarcat este unitatea biserica, școală, Consiliul local, implicarea tuturor. Maura ANGHEL